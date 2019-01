Quan el desdoblament nord de l'N-II era una prioritat per al PSC

Malgrat que ara hagi quedat aparcat, va haver-hi un temps -no gaire llunyà- en què el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà era prioritari per al PSC. El passat mes de juny, poc després de la moció de censura, Marc Lamuà, únic diputat del PSC al Congrés per Girona, assegurava en una entrevista a Diari de Girona: «L'N-II és una via que no només transita les nostres comarques sinó que uneix l'estat espanyol amb el francès. Per tant, és un port d'entrada a Europa de tot l'Estat. Tots els trams del nord requereixen un impuls i és el que buscarem».

En una línia molt similar es manifestava el mateix Lamuà després de la presentació dels pressupostos de l'any passat, els darrers que va elaborar el PP. En aquell moment, el diputat socialista va trobar «preocupant» la inversió que l'Estat destinava a l'N-II, i va assenyalar: «Sobretot, ens preocupen els trams del nord, a l'Alt Empordà, perquè enlloc veiem garanties que el seu desdoblament acabi essent efectiu».

L'interès dels socialistes gironins per al desdoblament de l'N-II, però, ja ve de més temps enrere. De fet, en la darrera campanya electoral per a les eleccions generals ja va ser un dels temes estrella i els candidats gironins del PSC tant al Congrés com al Senat van comprometre's a treballar per finalitzar-lo.