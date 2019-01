Mor l´històric comunista i advocat de Blanes Joan Sureda i Casamor

«Els fets avalen el camarada Sureda com un gran lluitador per les llibertats, els drets dels pobles i un món més just i solidari», exposa la carta de condol del Partit Comunista del Poble de Catalunya. A més del comunicat exposat, n'hi ha un de signat pel president de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, i la vicepresidenta, Rosario Murillo. Al text reproduït en aquesta pàgina s'hi ha d'afegir també el del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya.

La persona que ha merescut els elogis del comunisme català estatal i internacional és l'advocat i històric polític comunista blanenc Joan Sureda Casamor.

Aquest lluitador de la igualtat social va morir el diumenge, dia 13 de gener, a l'edat de 68 anys. Dissabte vinent, dia 19 de gener a les 12 del migdia, tindrà lloc una cerimònia en memòria seva a la parròquia Santa Maria i la vetlla s'allotjarà al Tanatori de Blanes el divendres 18 de gener de les tres de la tarda fins a les vuit del vespre.

Les biografies que han aparegut exposen una trajectòria separada en quatre parts: la lluita per la igualtat social a Catalunya i l'Estat, la lluita a favor dels moviments comunistes internacionals, l'esforç per a la difusió i progrés de la cultura i l'activitat professional.

Va néixer a Blanes el 2 de setembre del 1950. Era llicenciat en Dret, Farmàcia i Antropologia per la Universitat de Barcelona. Dels 17 anys fins als 25 va participar en la lluita estudiantil contra la dictadura franquista. Es va integrar a l'Assemblea de Catalunya, una plataforma unitària de l'antifranquisme.

Finada la dictadura, el 1977 es va afiliar al Partit Socialista de Catalunya. Era l'any de la coalició electoral Socialistes de Catalunya de Joan Reventós, Raimon Obiols i Ernest Lluch. Ell va ser regidor a Blanes pel PSC el 1979 i va deixar el partit el 1980 per entrar al Partit Comunista del Poble de Catalunya. Entre el 1987 i el 1991 va ser regidor de Blanes per Iniciativa per Catalunya i el 1991, cap de llista pel Partit dels i les Comunistes de Catalunya.

La defensa de la igualtat el va dur a la plataforma Defensem Cuba i al Comitè Europeu de Solidaritat amb la Revolució Popular Sandinista.

El 2009 va crear la societat Pharos amb l'objectiu de transformar la societat a través de la cultura. Promouen els pensaments que conviuen en les societats i la història de les civilitzacions mitjançant la poesia i d'altres variants de l'art.

En l'apartat professional era advocat laboralista i penalista i col·laborava en la farmàcia familiar. D'ell ha quedat, entre d'altres, un article dedicat al seu amic, el filòleg i poeta Josep Bota-Gibert (1952-2015). El text es publicarà en el pròxim número de la revista Blanda, d'edició anual, que sortirà el mes vinent. Bota i Sureda es van conèixer a finals dels setanta.

Ambdós volien transformar la societat capitalista en un model més equitatiu. Ambdós estimaven molt la poesia.

Fa poc, van presentar Entre tantes llums, un homenatge pòstum de Blanes a Bota-Gibert. Es tracta d'una recopilació d'articles publicats a la revista Blanda entre els anys 1998 i 2015.