Nou persones han mort ofegades al mar i en rius el 2018

La Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme ha fet el seu informe anual dels ofegaments en medis aquàtics i en aquest es mostra que durant l'any passat fins a nou persones van perdre la vida a les comarques gironines. La majoria d'elles, en platges de la Costa Brava.

Es tracta d'una xifra que ha anat a la baixa respecte als últims anys, que havien estat molt negres en aquesta demarcació. Cal dir que és la xifra més baixa des del 2015, quan es van haver de lamentar 17 morts per ofegament a Girona. La xifra més alta des de llavors s'havia concentrat en l'any 2017, amb 19.

Pel que fa a les morts d'aquest passat any, cal destacar que vuit han estat a la Costa Brava. Es tracta de persones que han perdut la vida a Blanes, Lloret de Mar, Palamós, Port de la Selva, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. L'última víctima mortal en medi aquàtic, però, s'ha donat en medi fluvial, en concret a Sant Miquel de Campmajor.

El tràgic accident va produir-se el novembre, quan un veí de Mieres de 62 anys va caure al torrent del Collet de Guixeres a Sant Miquel de Campmajor mentre feia de guia durant una excursió amb moto. Un accident del qual ja no va sortir viu, ja que a les comarques gironines hi havia hagut forts aiguats. La boira, la mala visibilitat i les pluges van dificultar la recerca i durant la matinda es va localitzar el cadàver de la víctima a uns dos quilòmetres més avall, al riu Ser. La víctima mortal era Cristoph del Bondio, d'origen alemany, molt conegut al municipi i per la seva expertesa en el món del motor.

Les dades catalanes de l'informe d'ofegaments del 2018 mostren que 41 persones van morir per ofegament. Es tracta del tercer punt d'Espanya on van perdre la vida més persones a causa d'aquest tipus de fet.

Quant a les víctimes, el perfil apunta al d'un home, majoritàriament de nacionalitat espanyola i de més de 55 anys. Pel que fa al medi on es van produir més baixes, el 59% van ser a la platja; un 10% en piscines, entre altres. I el 70% dels fets es van donar en zones sense vigilància. La província catalana amb més difunts va ser Tarragona, on el 2018 van morir ofegades 23 persones.