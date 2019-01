Els nous semàfors de la Pilastra causen llargues cues per les obres a la via

Els semàfors que van instal·lar-se en acabar la jornada de dilluns a la carretera de la Pilastra, la Nacional-141e, en el seu tram entre Bescanó i Montfullà, van causar llargues cues de vehicles en hores punta, com ara el dilluns al vespre o ahir a primera hora del matí. Per disminuir la congestió, diversos operaris de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya van intervenir per gestionar el trànsit de forma manual. L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, admet que hi ha hagut moltes retencions en aquests dos primers dies i apunta que «el que s'està fent ara és acabar d'ajustar els temps, tant dels semàfors com de l'horari en què hi haurà el control dels operaris. Creiem que un cop estigui tot ben ajustat, les molèsties disminuiran molt». Els usuaris es van llevar ahir amb una alta congestió d'automòbils en aquest tram. Un d'ells, que a més és membre de la plataforma Carretera de la Vergonya, Albert Roura, també afirma que «quan han desactivat els semàfors i han intervingut els operaris, la fluïdesa ha anat molt millor».

El batlle de Bescanó explica que s'han establert dos sistemes per gestionar el trànsit en el tram d'obres de drenatge de la Pilastra, coneguda popularment com a «carretera de la Vergonya», que van començar dilluns i que s'allargaran durant les 24 hores del dia dels dos propers mesos, provocant talls intermitents per tal de poder realitzar de forma efectiva totes les intervencions. Un dels sistemes és controlar aquests talls amb semàfors que durant els pròxims dies s'acabaran d'ajustar, mentre que l'altre sistema s'efectua a partir d'operaris de la Generalitat, coneguts amb el nom de «senyalistes». «En moments de màxim trànsit, en comptes d'utilitzar els semàfors, es fa el control amb presència d'operaris de les obres que poden ajustar molt millor el temps en funció de les retencions», afirma Garcia, afegint que «des de l'Ajuntament, hem insistit a Carreteres que habilitin el control a través d'operaris el màxim d'hores possible per intentar evitar al màxim les possibles cues que es poden ocasionar». El veí de la zona i membre de la plataforma Carretera de la Vergonya Albert Roura va publicar a la pàgina de Facebook de la plataforma un missatge ahir a primera hora del matí avisant que començaven les primeres cues, ja que «només passen 11 cotxes quan el semàfor està verd, tenint en compte que el flux habitual es troba entre els 8.500 i els 12.000 vehicles diaris». Roura coincideix amb Garcia en què la presència d'operaris facilita molt la gestió del trànsit, però els semàfors són necessaris durant la resta del dia, ja que les obres duren les 24 hores i no es poden fer durant la nit com fins ara. Per la seva banda, Roura afirma: «Jo crec que s'haurien d'evitar els talls en hores punta, tot i que entenc que és impossible perquè els operaris han de fer la seva feina. Però una de les propostes que jo faria és mantenir un sentit de circulació a la mateixa carretera i obrir un sentit de circulació a la inversa per un camí veïnal que passa per sobre les obres de la Pilastra».



I la resta de la carretera, què?

Roura explica que la «carretera de la Vergonya» va de Salt a Anglès i, dels 14 quilòmetres totals, el que s'està arreglant és el tram d'accés a Bescanó, que n'ocupa uns 1,8. En aquest sentit, «la gran queixa és que s'està solucionant el tram que dona accés a Bescanó, però encara faltaran arreglar els 12 quilòmetres restants que afecten els pobles del Ter Brugent per tal que tinguin unes bones comunicacions», tenint en compte que es tracta d'una «via estreta i humida, amb nombrosos accidents sobretot cada vegada que plou». Roura està d'acord amb les obres de la Pilastra per reduir la sinistralitat però recalca que «estaria molt bé que, quan finalitzessin les seves obres, es fixés un calendari que indiqués les properes actuacions de millora de la resta de la carretera».

Ara per ara, l'únic projecte de la via que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va posar sobre la taula és l'inici de la variant d'Anglès aquest 2019 un cop acabin les obres de la Pilastra. L'objectiu és evitar el gran volum de vehicles i sobretot camions que passen pel carrer Indústria d'Anglès per anar en direcció a Santa Coloma de Farners.