Suspendran durant un any les llicències de construcció a la Costa Brava

La Generalitat suspendrà durant un any les llicències d'obres que s'estan tramitant al litoral de la Costa Brava. Segons informa el portal 3/24, la Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà dijous una moratòria urbanística d'un any en una franja costanera de 500 metres entre Portbou i Blanes.

D'aquesta manera, quedaran en l'aire els permisos de tots els municipis costaners fins que el departament de Territori i Sostenibilitat no doni llum verda al llarg d'aquest any el nou Pla Director Urbanístic, que hauria de desclassificar aquells terrenys on pugui haver-hi un major impacte. Segons va explicar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'objectiu és estudiar-ho cas per cas.

La plataforma SOS Costa Brava ha denunciat durant els darrers mesos la proliferació de projectes urbanístics que posen en risc la prevervació del litoral gironí. Segons la plataforma, aquesta moratòria afectarà al projecte de Sa Guarda, a Cadaqués, i sis projectes més que estan en tràmit: Cala Morsica, a Tossa de Mar; Roses 2, a Llançà, un altre a Begur i tres a Palafrugell: Cap-Roig, Llafranc i Aigua Xelida, on durant les vacances de Nadal va haver-hi polèmica perquè la promotora va tallar 700 arbres i l'Ajuntament va aturar els treballs perquè va dir que no tenia permís.