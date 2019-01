El Trueta frega les 200 donacions en l'equador de la Marató de Donants de Sang

L'hospital Josep Trueta de Girona encara el tram final de la Marató de Donants de Sang de Catalunya havent aconseguit gairebé 200 donacions. Entre divendres i dimarts, el Banc de Sang i Teixits de l'hospital, que és l'epicentre de la campanya a les comarques gironines, ha aconseguit 194 aportacions de sang que ajudaran a remuntar les reserves sanguínies després del descens que es produeix sempre per les festes de Nadal.

Arreu de Catalunya, en la primera meitat de la campanya, que s'allargarà fins divendres al vespre, 4.856 donants havien fet la seva contribució a la iniciativa.

Aquesta xifra, assenyalen des del Banc, és unes 200 donacions menys que l'any anterior i circumstàncies com la fred de la setmana passada o l'augment de casos de grip hi poden haver influït. I és que, a banda de no poder donar sang mentre s'està passant la malaltia, no es pot donar sang fins passats quinze dies d'haver-la superat.

La Marató de Donants de Sang de Catalunya és la col·lecta de sang més gran que es realitza cada any al país, amb l'objectiu d'aconseguir unes 10.000 donacions. Se celebra de forma simultània als grans hospitals, com el Trueta, i ajuda a normalitzar l'estoc de sang després d'una de les èpoques més crítiques de l'any, les darreres setmanes de desembre, ja que les festes i el canvi d'hàbits de la ciutadania fan baixar les donacions entorn d'un 25%.

Des del Banc animen a continuar donant en els propers dies, ja que com que la sang caduca, les donacions han de ser regulars.

Les neveres de l'ens tenen avui bosses de sang per a cinc dies, quan el nivell òptim per garantir les necessitats assistencials són d'uns deu. D'alguns grups sanguins el nivell és especialment baix, com el dels donants universals (l'O-), que té unitats per a dos dies, i l'O+, del que es preservaven reserves per a quatre.

Aquests dies, a banda de a l'hospital Trueta, el Banc de Sang també estarà present a l'Institut Vilafant (dijous), al Centre Cívic el Rieral i el Teatre Municipal de Lloret de Mar (divendres); al casal del Jubilat de Cassà de la Selva i la Sala Eudald Graells de Ripoll (dissabte).