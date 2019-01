Alerten que en deu anys es jubilen un terç dels metges catalans

L'associació El Defensor del Pacient alerta que en deu anys es jubilaran un terç dels 30.000 metges catalans. A parer de l'entitat, la Generalitat no ha previst com afrontar aquesta jubilació massiva de professionals que exerceixen al sistema sanitari públic de Catalunya.

En el seu informe anual per comunitats autònomes, aquesta associació de denfesa dels drets dels usuaris de la sanitat ressalta que Catalunya és una de les autonomies amb llistes d'espera més llargues en les sanitat pública, amb 160.584 persones esperant una intervenció, amb una demora mitjana de 145 dies.

«Intervencions de pròtesi de maluc, artroscòpies de genoll, operacions de cataractes, amígdales i colecistectomies són cirurgies que, per ser practicades, en moltes ocasions sobrepassen àmpliament els 150 dies d'espera», assenyala l'informe pel que fa a les dades d'activitat de la sanitat de Catalunya.

L'associació considera que «ha fracassat» el pla de xoc per intentar reduir els temps d'espera quirúrgica que, fa un any, va presentar l'exconseller de Salut Toni Comín per culpa d'«una dotació minsa i una mala planificació de professionals».



Un futur poc favorable

L'informe, que destaca la vaga dels metges de l'atenció primària i concertada del passat mes de novembre, considera que «el futur no és gens favorable, ja que des de diferents sectors mèdics s'està alertant que, en deu anys, es jubilaran un terç dels més de 30.000 facultatius que conformen el sistema sanitari català, sense que encara se sàpiga com afrontar el que es ve a sobre».

El Defensor del Pacient va atendre l'any passat un centenar de casos a les comarques gironines. Concretament, segons la memòria de l'entitat, durant el 2018 va portar 102 denúncies contra hospitals de la província de Girona, el que suposa un increment del 5% respecte el 2017.

En total, l'associació ha portat 2.135 casos contra hospitals catalans durant el 2018. A banda dels de Girona, n'hi ha 1.710 a la demarcació de Barcelona, 255 a Tarragonai 68 a Lleida.

Per hospitals, en primera posició hi ha el de Bellvitge (l'Hospitalet), seguit per Vall d'Hebron, Clínic, Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Hospital del Mar.

El principal motiu de la denúncia a Catalunya són les llistes d'espera, seguit de les reclamacions als serveis d'Urgències, Cirurgia General, Traumatologia, Ginecologia i Obstetrícia.

L'associació conclou que «la sanitat catalana va ser pionera en assistència, però ara està a la saga» i ressalta que les sanitats públiques amb menys llistes d'espera són les del País Basc, Navarra i la Rioja.