Banyoles estrena un Grup d'Ajuda Mútua en salut mental

El Pla de l'Estany ha posat en marxa el primer Grup d'Ajuda Mútua en salut mental, una iniciativa gràcies al conveni de col·laboració entre l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i el Consell Comarcal. Aquest nou recurs comunitari, dirigit a famílies de persones amb un trastorn mental, s'ha presentat avui al Casal Cívic de Banyoles.

El grup, que es durà a terme al Casal del Barri de Can Puig de Banyoles cada dijous d'11 a 1, vol oferir un espai d'orientació, de familiar a familiar i d'afectat a afectat, davant els problemes derivats del trastorn mental. L'objectiu és que hi comparteixin experiències, puguin fer descàrrega emocional amb persones afins que entenen què passa, donar informació efectiva i contrastada com a usuaris, i crear un ambient d'ajuda mútua i suport social.

Els grups estan dinamitzats per una persona experta en dinàmiques de grup de l'associació de familiars, que ofereix aquest servei a diferents punts de la demarcació gironina. L'associació ja disposa de dos Grups d'Ajuda Mútua a Girona, un a Blanes i un a Palafrugell. Cada grup manté una activitat setmanal i en el seu conjunt se n'han beneficiat l'any 2018 seixanta persones. La participació és de deu persones per grup.

Durant l'acte inaugural a Banyoles, a càrrec de la presidenta de l'associació, Maria Combalia, i de la regidora de Benestar Social i Educació i consellera comarcal, Esther Busquets, s'ha posat en relleu la importància del projecte per al territori. «Amb aquesta iniciativa donem resposta a necessitats detectades del col·lectiu afectat de la comarca», ha dit Busquets.

Per la seva banda, Combalia ha manifestat el benefici del nou suport per a les famílies: «Els familiars afectats hi compartim vivències, neguits i exposem una realitat pròpia i alhora comuna. Ens ajuda a tirar endavant». Tant la presidenta com la regidora han valorat l'acord signat per què significa acostar els serveis al lloc de residència de les persones que el necessiten.