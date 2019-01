Les comarques gironines, les «grans oblidades» dels pressupostos de l'Estat

Uns pressupostos que no són del tot dolents per a Catalunya, però que obliden les comarques gironines. Aquesta és la percepció que té el territori dels pressupostos generals de l'Estat, presentats dilluns i que preveuen una inversió de 107 milions a la demarcació, 32 menys que en els darrers pressupostos del PP. «Si les inversions d'abans ja eren poques, ara encara n'hi ha menys», es lamenta el president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadaler, que critica, sobretot, el dèficit d'inversió en infraestructures.

Per a Espadalé, aquests «no són els pressupostos que voldríem o necessitem a Girona». En la seva opinió, Girona és la demarcació més perjudicada, ja que les inversions se situen un 23% per sota les de 2018. «No hi estem d'acord, i demanem que es negociï perquè es destinin més diners a infraestructures com l'N-II o la variant d'Olot», afirma. També critica que els pressupostos ni tan sols mencionin el baixador del TAV a l'aeroport, que «és imprescindible perquè es converteixi en la quarta pista del Prat».

El diputat del PDeCAT, Jordi Xuclà, lamenta que l'increment de partides que s'ha produït al conjunt de Catalunya «no hagi arribat a les comarques gironines». Per una banda, Xuclà admet que s'han accelerat les obres de desdoblament de l'N-II que ja estaven endegades, «fet que demostra que el PP no tenia voluntat política», i considera que, de cares al tram nord, s'ha de tenir en compte que el 2021 l'autopista de peatge quedarà alliberada i per tant caldrà repensar la necessitat de desdoblar tot el traçat. Tot i això, creu que cal afrontar obres com la variant de Figueres o l'Eix Pirinenc, que és «la gran decepció» dels pressupostos. «El projecte ja està redactat i només queda l'execució. Seria la manera de relligar la muntanya amb la costa a les comarques gironines», assenyala. Per tant, creu que, si s'acaben tramitant els pressupostos, «s'haurien d'esmenar profundament» i lamenta que el PSC gironí no hagi fet «tots els deures» per aconseguir un pes específic de la demarcació.

Finalment, el diputat d'ERC Joan Margall es mostra «sorprès» per «l'oblit» en què, un any més, han caigut les comarques gironines en matèria d'inversions. «La inversió del govern socialista a Girona és encara més baixa que el PP, que ja era molt insuficient», lamenta. Per això, creu que la demarcació és «la gran oblidada» d'aquests pressupostos i diu que els sap «molt greu», perquè pensaven que «podia haver-hi uns pressupostos una mica diferents als del PP, que podien permetre posar les bases de projectes oblidats fa anys com l'N-II, i que es tornen a deixar al calaix». En el cas concret de l'N-II, opina que és «un escàndol», perquè no s'ha pressupostat el desdoblament del tram nord malgrat que els socialistes gironins «feien bandera» d'aquesta qüestió.