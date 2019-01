Ecologistes veuen una victòria en la suspensió de llicències a la Costa Brava

Els ecologistes de SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur consideren que la moratòria aprovada per la Comissió d'Urbanisme de Girona és una "gran victòria", encara que seguiran denunciant "tots els casos insostenibles amb l'objectiu de protegir al màxim el paisatges i el patrimoni natural".

La comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat aquest dijous la suspensió de tramitacions de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obres en tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres del litoral, entre Portbou i Blanes, a la Costa Brava.

Aquesta moratòria afecta 1.120 hectàrees d'un total de 14 municipis i segons el Secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va molt més enllà de les demandes fetes pels ecologistes en els últims mesos perquè respon a més de 3 anys de treball.

Amb la mesura adoptada per la Generalitat es paralitzen diversos projectes denunciats per la plataforma ecologista, entre ells un hotel a Sa Riera, la urbanització de la cala d'Aiguafreda o la pedrera de s'Antiga a Begur.

"El fet que es detingui la urbanització de la pedrera de s'Antiga, així com la de la cala d'Aiguafreda són excel·lents notícies", ha assegurat la plataforma local.

A Begur, segons els ecologistes, han aconseguit parar un hotel a la zona dels Jardins de Sa Riera Living i reduir 52 nous habitatges, en tres sectors (Sa Riera i Es Torradors A i B), que es pretenien urbanitzar molt prop de la platja, mentre que a Aiguafreda es frena la construcció d'unes 265 nous habitatges i 3 hotels.

Malgrat la moratòria, els ecologistes han recordat que sota el nom de Jardins de Sa Riera Living, a la platja de Sa Riera, "s'està desforestant ara mateix una extensa zona de bosc que donaran pas a 52 noves cases".

Per aquest motiu, la plataforma alerta: "No ens detindrem aquí. Farem tot el possible per paralitzar també aquest projecte".

Consideren que altres urbanitzacions a Begur, com les previstes a Montcal, Vancells i la Font de la Salut, entre d'altres, "segueixen posant en perill el futur del poble, que ja ha superat amb creixes la seva capacitat de càrrega".