Estudien fer arribar el transport públic francès fins al transfronterer

Els dirigents executius de l'Hospital de Cerdanya i les autoritats polítiques de Puigcerdà i la comarca i la Prefectura dels Pirineus Orientals tenen sobre la taula un projecte per fer arribar el transport públic francès al centre mèdic. La creació d'una parada de transport públic a l'hospital del Pla de Rigolisa té com a principal repte legal superar el fet que, per bé que seria per accedir a un equipament públic també de titularitat francesa, ha de creuar una frontera estatal.

El nou prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Chopin, s'ha compromès a estudiar com fer arribar el transport francès a l'Hospital de Cerdanya en el transcurs d'una reunió celebrada al centre mèdic amb representants del territori i la direcció hospitalària.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que per part del mateix consistori ja es va fer un projecte de transport urbà que permet als pacients del costat sud arribar a l'hospital, però que la mateixa acció encara està pendent a la banda nord.

La trobada ha abordat dues qüestions més relacionades amb els accessos al centre mèdic transfronterer.

D'una banda, la millora de l'accés per carretera des del costat francès, que ara es fa a través d'un vial secundari que uneix el Pla de Rigolisa amb la carretera N-20 en el tram entre Ur i Enveitg.

Es tracta d'un vial estret i, sobretot, mal connectat amb la carretera perquè és al mig d'un revolt i no està senyalitzat. De fet, l'accés passa a tocar de l'estany del Torniquet de Puigcerdà, que tan sols coneixen els locals i que no és permès d'agafar en sentit sud per la perillositat que comporta el gir brusc que s'ha de fer. Si bé la carretera i el trencall són en territori francès, la frontera estatal és a pocs metres, a la carretera secundària coneguda a Puigcerdà com el camí d'Ur.

L'altra qüestió que s'ha tractat durant la reunió ha estat la millora general de la senyalització per arribar a l'hospital des de la xarxa viària francesa.

La direcció de l'Associació Europea de Cooperació Transfronterera (AECT), al capdavant de l'hospital fa temps, demana una equiparació pel que fa a la senyalització que permeti als usuaris francesos poder arribar al centre mèdic per la xarxa viària del costat nord.