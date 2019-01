Una fundació vol celebrar una cursa de braus a la plaça d'Olot per la Diada

La Fundació del Toro de Lidia, presidida pel ramader Victorino Martín, presentarà aquest dijous una petició formal a l'Ajuntament d'Olot per celebrar un espectacle taurí a la plaça de toros de la capital de la Garrotxa, han informat fonts de l'entitat.

Si se celebra aquest espectacle, seria la primera cursa de braus a Catalunya després de l'anul·lació el 2016, per part del Tribunal Constitucional (TC), de la llei del Parlament que va prohibir la celebració de les corrides a Catalunya.

Olot, que conserva la plaça de toros més antiga de Catalunya de titularitat pública, no acull una cursa de braus des de 2005, quan es van celebrar dues celebracions taurines per part de Víctor Puerto, Rivera Ordóñez i Iker Javier Lara.

No obstant això, aquell mateix any, la pressió per part d'agrupacions d'animalistes va aconseguir que l'Ajuntament es declarés contrari a les curses de braus.



Tres possibles dates

La Fundació Toro de Lidia proposa a l'Ajuntament tres dates possibles per celebrar l'espectacle taurí: l'1 de maig, el 20 d'octubre o l'11 de setembre, coincidint amb les Festes del Tura.

El Tribunal Constitucional va dictar el 2016 una sentència per la qual anul·lava la llei del Parlament de prohibir les corrides a Catalunya, que mantenia el veto a aquests espectacles des de la seva entrada en vigor l'1 de gener del 2012, en considerar que la norma envaïa les competències de l'Estat en matèria de Cultura.

L'última vegada que a Catalunya es va celebrar una cursa de braus va ser l'any 2011, abans de l'entrada en vigor de la prohibició, a la plaça Monumental de Barcelona.