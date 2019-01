La Garrotxa fa unes jornades del canvi als municipis rurals

La capacitat dels entorns rurals d'afrontar els canvis provocats pel progrés de la humanitat serà el tema de les jornades titulades «Territori Resilient. Liderant el canvi des dels municipis rurals». Les activitats estan programades per als dies 24 i 25 de gener a Olot i la previsió és que hi participin més 70 persones d'arreu del món.

En l'acte de presentació de les jornades van participar Erika Zárate (codirectora de Resilience Earth), el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, i el gerent d'ADRINOC, Jordi Terrades.

Erika Zárate va explicar que les jornades formen part de la iniciativa internacional «Municipalities in Transition» que té la voluntat de crear un marc de referència, desenvolupar, estructurar i posar en pràctica una nova manera de connectar l'administració pública dels municipis amb les seves comunitats.

Segons ella, «Municipalities in Transition» va escollir sis casos d'àrreu del món, entre ells la Garrotxa, que esdevenen una comunitat internacional de pràctica i suport de noves iniciatives de municipis en transició.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), va exposar les proves per escollir el nou sistema de recollida comarcal com un exemple de resiliència comunitària. És a dir, va explicar com una comunitat de veïns fa un esforç d'adaptació a una nova manera de tractar els residus amb l'objectiu d'aconseguir més reciclatge.

Segons ell, es tracta d'un clar exemple de col·laboració de la comunitat veïnal amb l'administració amb la finalitat d'aconseguir una societat més sostenible.

Espona va recordar que la iniciativa ha estat un exemple per altres comarques que volen implantar sistemes de recollida enfocats a fer més sostenible l'entorn.

Jordi Terrades va exposar la necessitat de les jornades per als municipis rurals.