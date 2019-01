Geli, premi Federació Farmacèutica per la seva aportació al sistema sanitari

L'exconsellera de Salut i doctora Marina Geli ha rebut aquesta setmana el premi Federació Farmacèutica 2018, atorgat per Fedefarma i la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC), per la seva «trajectòria professional de col·laboració amb la professió farmacèutica».

El guardó premia la gironina Marina Geli per la seva «aportació a la salut i al sistema sanitari», per la seva «visió integradora dels professionals de la salut» i també per «les col·laboracions amb la professió farmacèutica i el seu reconeixement al paper sanitari de les oficines de farmàcia i de la distribució farmacèutica», segons expressa Fedefarma en un comunicat.

A l'acte de lliurament del premi hi van assistir la consellera de Justícia, Esther Capella, i el president de Fedefarma, Vicenç Calduch.

En la passada edició el premi va recaure en la Fundació Josep Carreras pel seu objectiu d'aconseguir que la leucèmia sigui 100% curable, mentre que el guardó de l'any 2016 va premiar l'hospital Sant Joan de Déu.