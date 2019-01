Marlaska diu que les detencions de Girona busquen "posar cares" als aldarulls de les vies de l'AVE

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remarcat aquest dijous que les detencions que es van produir en el dia d'ahir d'alcaldes catalans s'emmarquen en una "actuació judicial" oberta per un jutjat de Girona l'1 d'octubre de 2018 i busca "posar unes cares, un nom i un cognom".

Grande-Marlaska ha subratllat que es tracta d'unes circumstàncies que es troben en un procediment judicial, on ha assegurat "no" vol entrar, ja que estan dirigides per un jutge, així com coordinades per un fiscal on "s'han pres unes mesures de identificació i s'ha considerat la mesura de la detenció com, potser, la més adequada o proporcional al moment i circumstàncies concurrents".

En aquest sentit, va incidir durant uns esmorzars de la Ser, que si bé les detencions les han realitzat les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, aquestes han estat "dirigides i coordinades per un fiscal i un jutge en una causa judicial per desordres públics "en relació als" sabotatges "a les vies de l'AVE a l'octubre de l'any passat.

De totes maneres, va matisar que s'ha acordat la llibertat dels detinguts, defensant així el "funcionament de l'Estat de Dret" perquè, va assegurar, que el "Govern té molt clar la separació de poders i que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estan per cooperar i col·laborar amb el poder judicial".