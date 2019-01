Aprovada la moratòria a les construccions a primera línia de la Costa Brava

Urbanisme ha aprovat aquest dijous la moratòria per suspendre durant un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova a primera línia de la Costa Brava. La mesura, adoptada en una comissió territorial extraordinària, abasta una superfície de 1.120 hectàrees i inclou vuit dels projectes denunciats per la plataforma ecologista SOS Costa Brava com la construcció de 33 xalets de luxe a Aigua Xelida a Palafrugell o d'un hotel a Begur.

El secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha afirmat que no es poden incloure el projectes que ja tenen la llicència municipal d'obres. És una primera moratòria que afecta la franja de 500 metres del litoral però n'impulsaran una segona que implicarà tota la Costa Brava el 13 de febrer, quan aprovin l'avançament del nou pla director.

No hi haurà noves llicències per construir a primera línia de mar a la Costa Brava durant un any. La Comissió d'Urbanisme de Girona, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat aquest dijous una primera moratòria que abasta 1.120 hectàrees de la franja de 500 metres del litoral gironí on s'hi podrien construir milers d'habitatges.

Queden exclosos d'aquesta mesura, però, aquells projectes que ja compten amb la llicència d'obres municipal. "Si hi ha llicència d'obres atorgada no es pot aturar, excepte que l'ajuntament decideixi replantejar-la", ha explicat el secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra. Això suposa que la moratòria no paralitza obres d'urbanització o de construcció que ja estiguin autoritzades en aquests sectors afectats.

La moratòria és tant per a la tramitació d'instruments de planejament i gestió com per a la concessió de les llicències, una competència municipal. Es tracta d'una primera mesura de "caràcter preventiu" mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat treballa en el nou Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls sostenibles. Segons ha anunciat Serra, preveuen que la comissió del 13 de febrer aprovi l'avançament d'aquest pla i també donar llum verda aleshores a una segona moratòria més àmplia, i no només restringida a la primera línia de mar.

La mesura inclou 43 sectors de sòl urbanitzable (270 hectàrees on s'hi podrien construir més de 3.000 habitatges) i 850 hectàrees classificades com a sòl urbà, actualment sense edificar i ubicats, majoritàriament, amb pendents superiors al 20%. El litoral gironí compta amb 22 municipis. Serra ha afirmat que la moratòria respon a la voluntat "d'impedir que tirin endavant projectes que puguin una afectació molt greu mentre es treballa en el PDU".

Agustí Serra ha afirmat que la moratòria no és una decisió de darrera hora ni han accelerat el PDU per la pressió de la plataforma ecologista SOS Costa Brava. "Hi estem treballant des del 2015", ha dit el secretari general que afegeix que és un procés de "molta complexitat" perquè el nou pla director analitza sector per sector amb lupa.

La moratòria atura la tramitació de vuit projectes denunciats per la plataforma i que encara no tenien llicència municipal, tot i que alguns ja comptaven amb la tramitació urbanística completada. Hi ha, per exemple, els projectes de construcció a Cala Xelida a Palafrugell, a Sa Guarda a Cadaqués, a la Cala Morisca de Tossa de Mar, al Cap Ras de Llançà, a l'entorn del Far de Sant Sebastià també de Llafranc o d'Aiguafreda, també a Begur.



Desclassificar sòls

Aquesta primera moratòria, que es publicarà al DOGC aquest divendres, i la segona que es preveu aprovar el 13 de febrer són ampliables un any més mentre s'acaba la tramitació del PDU. Aquest nou pla urbanístic analitzarà parcel·la per parcel·la amb l'objectiu d'intentar reduir la possibilitat de construcció a la Costa Brava.

D'aquest anàlisi, avança Serra, es poden adoptar tres decisions diferents dependent del cas: resoldre que no es pot aturar l'edificació, reordenar els sectors per reduir-ne la construcció i reduir l'impacte ambiental o desclassificar els sòls per impedir que s'hi puguin aixecar edificis.

Serra ha afirmat que el Departament "filarà molt prim" i "exprimirà al màxim la legislació urbanística" per intentar desclassificar el màxim possible de sòls. Tot i això, també ha detallat que buscaran la "seguretat jurídica" per evitar afrontar indemnitzacions milionàries a propietaris i promotors amb drets adquirits.

"Risc d'indemnització n'hi haurà", sosté el secretari general que creu que, tot i assegurar-se d'estar emparats per la normativa urbanística, els propietaris poden acabar portant el PDU als tribunals. "Estudiem cas per cas i hi ha moltes situacions que no suposaran indemnitzacions, però hem de tenir en compte que estem afectant drets urbanístics", ha conclòs.