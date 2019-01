«No tenim por»

Milers de persones van omplir ahir al vespre els carrers de Girona per rebutjar les detencions i donar suport als encausats. La ciutat va encapçalar els actes de protesta de tot Catalunya, però les concentracions es van multiplicar a municipis d'arreu del territori, inclosa Barcelona. La consigna va ser clara: ni els alcaldes ni els activistes independentistes tenen por i estan disposats a seguir mobilitzats, si cal, de forma permanent.



A dos quarts de vuit del vespre, la plaça 1 d'Octubre de Girona va començar a omplir-se d'alcaldes i regidors independentistes convocats per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Entre ells hi havia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president del Parlament, Roger Torrent, que va criticar l'intent de l'Estat per «criminalitzar el moviment independentista, que sempre ha estat pacífic», i va advertir que els catalans «no renunciarem al nostre dret d'exercir l'autodeterminació». L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va tornar a agafar el micròfon per advertir que «no trigarem a veure voluntats d'il·legalitzar partits», i va fer una crida a la unitat del moviment independentista. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió (ERC), va assegurar que «si toquen un alcalde, toquen a tots els veïns que representa», i el persident de l'AMI, Josep Maria Cervera, va fer també una crida a la unitat per construir la república: «Després ja decidirem com ha de ser, però ha de servir per protegir els nostres drets», va demanar.



Tot seguit, la concentració es va dirigir pels carrers del centre de la ciutat cap al campus de Lletres de la Universitat de Girona, on hi havia una activista tancada per evitar la seva detenció. Enmig de crits a favor de la independència, unes 4.000 persones, segons la Policia Municipal, es van concentrar davant del rectorat i les seves rodalies.





Tancada a la UdG

"??Ens hem inspirat en l'anhel d'aquelles estudiants que l'any 66 desafiàren el règim feixista. La #CaputxinadaUdG és una acció d'autodefensa i denúncia del Règim del 78. Amb els nostres cossos per davant, impedirem l'entrada de la PN a la universitat, com el passat #1O " ? pic.twitter.com/LN0x2Zhrsw — SEPC (@SEPC_nacional) 16 de enero de 2019

Davant el rectorat, en un acte dinamitzat per l'activista Josep Campmajó, es van concentrar tots els detinguts al llarg del dia, inclosos els alcaldes de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà. El rector de la Universitat, Quim Salvi , va demanar en nom de la UdG que les persones «no siguin perseguides ni detingudes d'aquesta manera», va donar-los el seu suport i va fer una crida a seguir manifestant-se «amb civisme, democràcia i llibertat».Per la seva banda, Ignasi Sabater va assegurar que «no tenen por» malgrat que l'Estat estigui intentant que n'agafin, i va convidar a seguir una mobilització permanent de cara als judicis als líders independentistes i, sobretot, a presentar-se a les municipals del proper mes de maig sense tenir por a possibles repressions.A l'acte de Girona també hi va assistir la presidenta de l' ANC , Elisenda Palouzié, que va fer una crida al Govern i al Parlament «a posar-se en marxa» per aconseguir una república «que garanteixi els drets i les llibertats de tothom». «Estem mobilitzats i no tenim por», va advertir. A la concentració de la capital gironina també hi havia el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que en declaracions als mitjans va considerar que l'Estat busca «que la gent tingui por i es quedi a casa», però va assegurar que la ciutadania «no s'espanta».Finalment, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans van anunciar que comencen una tancada a la UdG per donar suport a l'estudiant que hi ha allà dins per evitar la seva detenció. De moment, la seva intenció era passar-hi tota aquesta nit i quedar-s'hi de forma indefinida. Des del sindicat estudiantil van considerar que els alumnes han de continuar essent «la punta de llança» del moviment independentista i van demanar que s'acabin d'una vegada «les paraules buides dels partits independentistes majoritaris».