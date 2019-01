Presentaran el vi de la Vall de Bianya a la Fira del Farro

El vi de la Vall de Bianya serà la novetat de la pròxima edició de la Fira del Farro. Fa uns anys va transcendir que plantaven ceps en uns camps situats a la vora de l'N-260. Ara, han programat la presentació per a la fira, que està programada pels dies 2 i 3 de febrer.

L'acte de la presentació del vi està programat per al dissabte 2 de febrer a les 18.30 hores, a la sala dels plens. Hi haurà una xerrada sobre el retorn del vi a la Vall de Bianya a càrrec de la família Ferrer i mas Mallol, propietaris de la finca on han plantat els ceps.

El vi serà la novetat però el farro continuarà sent l'estrella. Qui vulgui comprar farina de blat de moro per fer un plat de farro amb ventresca i botifarra el trobarà a l'Hostalnou, on hi haurà les parades.

A més de farro, hi haurà exhibicions de feines dels camps, taller de cuina per als més petits a l'espai gastronòmic, passejades en burro i un tren turístic.

La Fira del Farro és un exemple de col·laboració entre l'Ajuntament i la comunitat de veïns. Per reforçar-ho cada any fan un sopar en el qual participen tots els restaurants i artesans del municipi. Enguany han preparat 18 degustacions. El sopar començarà a les 20 hores del dissabte dia 2 de febrer i s'allargarà fins a les 23.30 hores.

Durant el matí del diumenge dia 3 de febrer, la colla gegantera del municipi i el gegant romà Farrus Tremendus, acompanyats pels cabeçuts Sidro i Margarida i els gegantons de la Canya, faran dues cercaviles per l'espai firal.

A les 12.30 hores, tindrà lloc el tradicional reconeixement i el lliurament de títol honorífic de la Vall de Bianya a dues persones relacionades amb la història de la vall.

Es podrà visitar l'exposició d'eines del camp en miniatura i tindrà lloc la tercera trobada de motos Harley Davidson de Bianya.