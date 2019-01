El cribratge detecta 1.800 casos de càncer de mama en vint anys

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama ha diagnosticat uns 1.800 càncers de mama a les comarques gironines en vint anys, un període en què gràcies al cribratge i les millores del tractament la supervivència al cap de cinc anys del diagnòstic s'ha incrementat del 70 al 85%.

El Departament de Salut va iniciar el programa de cribratge del càncer de mama a Girona l'any 99 amb una prova pilot a Salt i el 2001 es va estendre a totes les dones d'entre 50 i 69 anys. En aquestes dues dècades, s'han detectat 1.787 casos entre les prop de 390.000 gironines que han participat en el pla, que les convida a fer-se mamografies de control cada dos anys per detectar el tumor com més aviat millor, ja que això en millora el pronòstic.

Es calcula que gràcies al cribratge amb mamografia, la mortalitat es redueix entre un 25 i un 35%. «No són iguals les dades de la malaltia abans i després del cribratge», subratlla el doctor Josep Costa, director mèdic de l'hospital Santa Caterina de Salt i coordinador de l'Oficina Tècnica del Programa, que apunta que «abans del programa es detectaven tumors molt complexos, mentre que ara molts es detecten quan la lesió és molt petita, i això fa que la intervenció sigui més efectiva».

Any rere any, la participació en el programa s'ha anat incrementant, i actualment se situa entorn del 70%, superant la mitjana de Catalunya, que és del 65,7%. Si s'hi afegeixen les dones que passen controls per altres vies, com la sanitat privada, la cobertura del cribratge arriba al 80,93% a Girona.

En aquestes dues dècades, el nombre de dones cribrades ha crescut un 166%, passant de les 26.609 de la primera ronda, els anys 2001-2002, a 70.868 en la darrera, la del 2016-2017, que ha permès diagnosticar 308 tumors.

«El creixement de la participació és espectacular. Ho veiem en tots els cribratges: les dones tenen sempre més consciència del risc i han interioritzat molt bé la necessitat de les mamografies», detalla Costa. Posa com a exemple el cas de l'hospital de Salt, on es fan les proves les pacients de l'àrea d'influència del centre i del Trueta, i on cada dia es realitzen un centenar de mamografies.

En aquest sentit, apunta, «a les dones més joves els costa més entrar al programa, i la participació va creixent amb l'edat», per això en la franja de 65 a 69 anys, arriba al 77,60%, mentre que a la de 50 a 54 és del 61,38%.

La participació també oscil·la entre territoris, i va del 62,75% al 83,85%: Gironès i Pla de l'Estany són les comarques on menys dones es fan el control i el Ripollès i el Baix Empordà, on més.

Amb els avanços tècnics i l'augment de l'experiència dels professionals vinculats al programa, amb el temps s'han reduït el nombre de proves complementàries a què se sotmeten les pacients. Un 6,99% de les participants a l'última ronda en van necessitar una: 5.590 una exploració no invasiva, com ecografies o altres mamografies, i 1.065, proves invasives com les puncions amb agulla fina o una biòpsia quirúrgica.



Més de 400 casos nous a l'any

Per a l'any 2017, la projecció de la incidència del càncer de mama a Girona era d'uns 430 casos nous.

I és que la malaltia és el tumor més freqüent entre les dones, amb l'edat augmenta el risc de patir-la i representa gairebé el 28% dels càncers diagnosticats en la població femenina de la demarcació.

La projecció de mortalitat per al 2017 a Girona era de 82 casos i, de totes les dones que van morir per un tumor a Girona aquell any, el 14,16% patien càncer de mama.

Aquestes dades es van fer públiques ahir en la trobada bianual del Programa, que va reunir uns 90 professionals al Santa Caterina.