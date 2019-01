Queixes de veïns que reben múltiples punxades als pneumàtics

Una veïna de Bescanó va publicar aquest dilluns a Facebook que el cotxe de la seva parella, d'Olot, ha patit múltiples punxades als pneumàtics de forma intencionada. La darrera vegada, el mecànic els va confirmar que dues rodes havien patit diversos forats realitzats segurament amb un tornavís d'estrella, mentre que la resta estaven desinflades.

La veïna de Bescanó confessa que en ocasions anteriors es pensaven que havien punxat de forma accidental, però l'últim cas els confirma que algú va intervenir els pneumàtics expressament. El missatge de Facebook s'ha compartit més de 100 vegades i ha rebut diverses respostes, una de les quals prové d'una usuària que explica que a Santa Coloma de Farners passen fets similars. Fonts municipals del municipi selvatà constaten que, durant la matinada de dissabte a diumenge, una desena de vehicles d'un nucli concret també van rebre diverses punxades de la mateixa índole que les de Bescanó, sense donar més detalls.

La veïna de Bescanó va publicar aquest dilluns per mitjà de Facebook un missatge fent una crida a la col·laboració ciutadana per compartir la informació i fer-la arribar al màxim de persones possibles que també hagin pogut patir múltiples punxades en els pneumàtics dels seus vehicles en els darrers mesos. Segons la mateixa, el cotxe groc de la seva parella ha patit tres episodis de punxades en els últims dos mesos, malgrat que el cas més flagrant ha estat el darrer, en què dues de les rodes han patit forats fets amb tornavís d'estrella, segons va apuntar el mecànic, mentre que les altres dues rodes van aparèixer desinflades.

La bescanonina apunta que un dels pneumàtics no s'ha pogut aprofitar i directament s'ha hagut de canviar. L'autora de la publicació confessa amb cert espant que «podíem haver tingut un accident perquè les rodes estaven desintegrades quan vam engegar el cotxe», afegint que «al principi no li dones importància i penses que has pogut punxar sense sospitar que t'ho han pogut provocar, però aquesta última vegada hem vist clar que ha estat amb un tornavís, ja que han punxat el lateral, la cambra d'aire».

Moviment a les xarxes socials

L'inici del missatge a Facebook mostra la voluntat de la parella: «Gent de Bescanó! Necessito col·laboració de tots, si us plau, compartint i enviant informació si sabeu quelcom [...]. Si us plau ajudeu-nos per la seguretat de tots. Moltes gràcies, estem revisant les càmeres que poden haver captat alguna cosa». La publicació ha estat compartida més de 100 vegades i ha rebut 12 comentaris, dels quals un és d'una usuària que informa que a Santa Coloma de Farners passa una situació semblant.

Una altra de les respostes prové d'una usuària que va compartir el missatge per Twitter. La mateixa indica que va rebre la proposta d'un altre usuari de col·locar unes càmeres que es diuen «dash cam» i que es venen per Amazon. La parella vol compartir el cas a l'administració: per una banda, la bescanonina vol posar una instància a l'Ajuntament de Bescanó, mentre que la seva parella, d'Olot, té la intenció de posar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Els fets estan sobre la taula, a l'espera de rebre més interacció a través de Facebook i iniciar una investigació si la policia considera adient investigar el cas.

Pel que fa als testimonis de Santa Coloma de Farners, a banda de la usuària de Facebook, fonts municipals anuncien que el passat cap de setmana es van detectar una desena de vehicles amb les rodes punxades.