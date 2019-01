El rector de la UdG dona suport a la tancada dels estudiants

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, dona suport a la tancada dels estudiants que des d'ahir ocupen un espai de la Facultat d'Educació i Psicologia, per evitar que la Policia Nacional detingui una alumna. Quim Salvi ha assegurat que no han rebut cap petició del cos per accedir a les instal·lacions del centre. "En cas que la rebem, l'haurem d'estudiar, però de moment no ens ha arribat res", ha assenyalat Salvi. En cas que la policia espanyola pretengués entrar a la facultat per arrestar la jove, hauria de fer-ho amb autorització judicial o del mateix rector. Per la seva banda, els estudiants han iniciat una campanya de recollida de signatures per exigir que ADIF retiri la denúncia contra els encausats per tallar les vies de l'AVE el passat 1 d'octubre.

La tancada indefinida d'estudiants a la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG compta amb el suport del rector, Quim Salvi. El màxim dirigent de la universitat deixa clar que el centre és un "refugi de les idees" i, considera que aquesta és "l'única premissa" que han d'atendre. "Aquí hem de donar cabuda a qualsevol idea que sigui plantejada de forma democràtica i cívica, i en aquest cas és el que hem fet", ha assenyalat el rector.

Salvi, però, no ha aclarit què farà el centre si algun membre de la policia espanyola es persona a les portes de la universitat per arrestar a l'alumna que hi ha a dins. En aquest sentit, el màxim responsable de la Universitat de Girona explica que estudiarien el comunicat en cas que els hi arribés una petició per entrar al centre.

"Aquesta situació no ha passat i en tot cas si això succeís aleshores s'hauria d'estudiar si s'ajusta o no al què hauríem de fer com institució i quines mesures prendre en cada cas", ha explicat Salvi.

El rector de la UdG ha tornat a lamentar les detencions per part de la policia espanyola, especialment les que es van produir contra diversos estudiants que estaven pels voltants del Campus de Lletres.



Recollida de signatures i ocupació indefinida

Per la seva banda, els estudiants tancats han decidit iniciar una recollida de signatures per exigir a Adif que retiri la denúncia contra ells per l'ocupació de les vies de l'AVE. També es pretén condemnar l'actitud dels policies que "van detenir sense cap ordre judicial".

En aquest sentit, una de les representants dels concentrats i detinguda, Carla Costa, ha explicat que volen "protegir" persones que "poden córrer el risc" de que les arrestin. "Tot plegat va ser tan aleatori que tenim sospites que poden tenir més persones a la llista", ha reblat.

Aquest dijous una trentena d'estudiants han dormit en una de les sales de la universitat, on s'hi quedaran de manera indefinida. El centre ha obert amb normalitat les portes a quarts de nou del matí, sense presència d'agents.

Els estudiants van fer dimecres una manifestació des de la Plaça U d'Octubre de 2017 fins a la Plaça Sant Domènech i van instal·lar-se a la Facultat d'Educació i Psicologia.