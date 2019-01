Reflexió amb el testimoni de dones procedents d'Hondures

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Hondurenya, que se celebra el proper 25 de gener, l'escriptora d'origen hondureny Cinthya Maldonado presenta per segona vegada a Girona el seu llibre Mujeres migradas al CFA escola d'adults. La primera sessió va ser ahir al vespre i avui tindrà lloc la segona a les quatre de la tarda al mateix centre. L'objectiu principal de l'acte és demostrar, a partir del testimoni de les diferents protagonistes del llibre, que les dones que emigren, en aquest cas d'Hondures, poden realitzar tot allò que es proposin, més enllà de les tasques convencionals, com ara la neteja a la llar o la cura de gent gran, que se'ls hi ofereix o bé que elles mateixes escullen per norma o perquè les generacions anteriors així ho han realitzat. «A partir de les nostres habilitats, podem aportar moltes altres coses a aquesta societat que ens acull», subratlla Maldonado. La mateixa pretén difondre el màxim possible el seu projecte per motivar les dones a lluitar pels seus somnis i que s'atreveixin a fer tot allò que es proposin sense conformar-se amb els treballs que per costum se'ls han assignat. Maldonado explica que les presentacions del llibre seran en català «per tal de posar èmfasi en el fet que és possible aprendre la llengua», davant un «públic majoritàriament d'origen hondureny» resident a Girona.



Maldonado es mostra satisfeta de la bona acollida que ha tingut el seu llibre, però l'autora no es conforma i vol arribar a més lectors. La presentació oficial del volum serà aquest divendres a la ciutat on resideix, l'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament del qual l'ha anomenada «autora local».

En aquests moments, l'escriptora està mantenint converses per presentar el llibre a Suïssa, i es planteja tornar a Hondures per mostrar-lo i fer xerrades. De cara al 2020, es planteja poder assistir a algunes de les fires de llibres que se celebren als Estats Units.