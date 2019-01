Trenta persones passen la nit a la UdG en protesta per les detencions d'independentistes a Girona

dormit una trentena d'estudiants per mostrar el seu rebuig a les A les vuit del matí s'han obert les portes de la facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, on hanper mostrar el seu rebuig a les 16 detencions fetes ahir per la Policia Nacional . La protesta ha estat batejada com a Caputxinada, inspirant-se en la tancada al 1966 al convent dels Caputxins de Barcelona.

hi ha més persones que "podrien ser posibles objectius de ser detinguts". Durant la jornada d'ahir es van realizar un total de 16 arrestos, 11 al matí i 5 més a la tarda. Els alcaldes de Verges i Celrà, un fotoperiodista gironí i el nebot de Quim Torra estaven entre els detinguts.



Alguns dels estudiants que han passat la nit a la Facultat de Psicologia | Elisabet Don Entre els estudiants, hi ha una noia buscada per la Policia Nacional, tot i que, tal com han afirmat els mateixos participants,.

Avui al matí hi ha previst un esmorzar popular a les 10 del matí a la facultat, i els assistents aprofitaran per celebrar una asamblea on es decidirán els pròxims passos a seguir. La Carla Costa, una de les participants de la tancada, ha explicat que servirà "perquè la gent llanci propostes de les activitats que els agradaria fer els dies que es quedin aquí a la universitat". De moment, la tancada es preveu indefinida.

Paral·lelament, els estudiants volen posar en marxa una recollida de firmes de carácter simbòlic, per tal de "mostrar el rebuig a les detencions" i exigir la retirada de la denuncia d'Adif, que és la que "ha provocat tots els fets que han ocorregut".

Els estudiants han recordat que les universitats són uns espais "on la policia no pot entrar" si no tenen permis del rector – en aquest cas, Quim Salvi – i per això creuen que és un espai "segur". "Molta gent represaliada, van ser precisament estudiants" han recordat.

"?Ens hem inspirat en l'anhel d'aquelles estudiants que l'any 66 desafiàren el règim feixista. La #CaputxinadaUdG és una acció d'autodefensa i denúncia del Règim del 78. Amb els nostres cossos per davant, impedirem l'entrada de la PN a la universitat, com el passat #1O " ? pic.twitter.com/LN0x2Zhrsw — SEPC (@SEPC_nacional) 16 de enero de 2019

El rector de la Universitat de Girona Quim Salvi , ha lamentat que agents de la Policia Nacional de paisà arrestessin estudiants abans d'entrar a classe "davant dels seus companys i amics".La tancada va començar després de la multitudinària manifestació que ahir al vespre va acabar davant el rectorat de la UdG i que va reunir milers de persones.