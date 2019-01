Uns 30 estudiants protagonitzen una tancada indefinida al campus del barri vell de la UdG

Tocaven les vuit del matí quan s'han obert les portes de la facultat d'Educació i Psicologia al campus de Lletres del Barri Vell de Girona. Els alumnes més puntuals anaven entrant progressivament, però no eren ni de bon tros els primers, ja que una trentena d'estudiants no havien arribat a marxar de les aules des del dimecres a la tarda, quan es va saber que una noia podia sumar-se a la llista dels arrestats per l'ocupació de les vies del Tren d'Alta Velocitat (TAV) en el marc de l'aniversari de l'1 d'octubre. Prèviament ja s'havien detingut un total de 16 persones. Segons fonts del col·lectiu, cinc d'elles eren precisament estudiants, i dos havien estat arrestades a la tarda davant de la porta de la mateixa facultat. D'aquesta manera quedava constituïda la Caputxinada (inspirada en l'acció del 1966 al convent dels Caputxins de Barcelona), una tancada -de caràcter indefinit- que tenia com a objectiu «protegir» a la que podria ser la detinguda número 17, així com mostrar «el rebuig a les actuacions policials» i exigir la retirada de la denúncia d'Adif, que és la que «ha provocat tots els fets que han ocorregut» segons el col·lectiu.

Els participants de la tancada van explicar també que dins de la facultat hi havia més persones que «podrien ser possibles objectius de ser detinguts», ja que «tot plegat va ser tan aleatori que tenim sospites que poden tenir més persones a la llista».

Tota l'acció es va fer en tot moment amb el suport del rectorat de la Universitat de Girona, que va donar als alumnes la possibilitat de quedar-se «tantes nits com faci falta». En aquests termes s'expressava el rector, Quim Salvi, en declaracions als mitjans de comunicació, recordant que la universitat és un «refugi d'idees» i que, de moment, no havien rebut cap petició del cos per accedir a les instal·lacions del centre. «En el cas de fer-ho, l'estudiarem» va afegir.

Ja des de bon matí, els estudiants apuntaven que les universitats són uns espais «on la policia no pot entrar» si no tenen permís del rector i per això, eren «segurs». Paral·lelament, els alumnes concentrats van posar en marxa una recollida de firmes de caràcter simbòlic. En només una hora, n'havien recopilat prop d'un centenar.