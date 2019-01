Agents Rurals denuncien dos atacs de gossos perillosos en 15 dies a Girona

El cap del Cos d'Agents Rurals (CAR) de Girona, Ignasi de Dalmases, denuncia els darrers dos casos d'atacs de gossos perillosos a les comarques gironines investigats pels agents. Un d'ells va ser a Torrent, al Baix Empordà, on un gos de raça potencialment perillosa va ferir un cavall de la mateixa finca el 7 de desembre i el va acabar matant al cap de sis dies. Per altra banda, l'altre episodi va tenir lloc a Maçanes l'1 de gener, i va estar protagonitzat per dos gossos que van matar 5 cabres, 2 cabrits i 3 gallines.

De Dalmases considera important el fet que s'hagin perpetuat dues incidències per part de gossos de raça perillosa amb només 15 dies de diferència a la província, remarcant que si es complissin tots els requisits que els propietaris i les mascotes han de seguir, s'evitarien aquests greuges. Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, en total hi ha 14 races de gossos potencialment perilloses. El cap de secció de Protecció dels Animals de Companyia del departament, Ignasi Rodríguez, apunta que el total de gossos d'aquestes races que ahir figuraven en el Registre d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat a la demarcació de Girona era de 2.646, malgrat que segurament n'hi ha que no tenen registre.

El portal de la Generalitat que tracta la temàtica indica que «per tenir o passejar un gos potencialment perillós, cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys. Per obtenir o renovar aquesta llicència, cal adreçar-se a l'ajuntament», que, a la vegada, és l'ens encarregat de valorar les incidències i establir les sancions pertinents en casos d'atac.

Ignasi de Dalmases posa el focus en què els accidents perpetuats per gossos perillosos es deuen al fet que «la gent no compleix els requisits com caldria», tant pel que fa als propietaris com referint-se a les mascotes. El mateix apunta que les condicions indispensables són: «tenir l'assegurança pertinent, inscriure l'animal al Registre d'Animals de Companyia a l'ajuntament del poble, posseir la llicència per tinença de gossos de raça perillosa i, a l'hora de sortir al carrer, portar l'animal lligat i amb el morrió».

A la pàgina web de la Generalitat s'indiquen algunes consideracions més. Pel que fa a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos, amb l'objectiu d'evitar que els animals puguin escapar-se i cometre danys a l'exterior, s'han de complir tres característiques: que les parets i tanques siguin suficientment altes i consistents, que les portes del recinte siguin resistents i fortes per procurar que els gossos no puguin obrir-les i, per últim, que l'equipament estigui degudament senyalitzat assegurant que allà hi ha un gos potencialment perillós. També s'informa que aquest perfil de gossos només poden ser passejats per una persona i que «està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria».

Característiques a destacar

Rodríguez apunta que les característiques de les races de gossos potencialment perilloses estan contemplades per l'article 1 de la Llei 10/1999 i l'Annex II del Reial Decret 287/2002. Pel que fa a la primera de les normatives citades, els requisits són: que els gossos hagin tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos, que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa, i que pertanyin a un llistat de races concretes.

Pel que fa al segon reglament, s'esmenta un llistat de característiques fisiològiques, com ara: forta musculatura, pèl curt, cap voluminós, coll ample, pit gran i profund, o extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, entre altres trets. De Dalmases afirma que «qualsevol gos mal ensenyat pot causar danys, però especialment els que són de races potencialment perilloses».