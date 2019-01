El Consell del Pla de l'Estany augmenta un 2,25% el sou dels treballadors

En el ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany d'aquest dimecres es va aprovar per majoria que l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ampliï el conveni de gestació, recaptació i inspecció de tributs, com l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la taxa d'escombraries o la plusvàlua a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Recollides com a propostes de caràcter d'urgència, es va aprovar l'increment del Salari Mínim Interprofessional i dels salaris dels empleats públics del Consell Comarcal, aplicant l'increment retributiu del 2,25% a tot el personal del Consell Comarcal. En cas que sigui necessari, es va proposar aplicar l'increment retributiu addicional del 0,25% extra per a tots els conceptes salarials i aplicar l'augment del salari mínim interprofessional. En el marc del ple, també es va aprovar la resolució a les al·legacions de la valoració dels llocs de treball. El president del Consell, Jordi Xargay, es va mostrar satisfet amb l'aprovació de les propostes que volen ajudar els veïns i ajuntaments de la comarca.