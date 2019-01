La Diputació engega una plataforma digital per promoure la participació

La Diputació de Girona posa en funcionament la plataforma digital Decidim per promoure els processos de participació ciutadana als municipis de les comarques gironines. El projecte es va implantar per primer cop com a prova pilot a Mieres, Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí. En aquest sentit, el vicepresident de la Diputació, Fermí Santamaria, va participar ahir en un grup de treball amb alcaldes, regidors i tècnics dels quatre ajuntaments per compartir experiències i propostes sobre l'ús de la plataforma. A partir de la valoració dels sis mesos de funcionament experimental del projecte als quatre municipis i de les adaptacions consegüents que s'hi facin, la Diputació l'oferirà ara de manera gratuïta al conjunt d'ajuntaments de la demarcació.

Decidim és una plataforma desenvolupada amb programari lliure i va néixer el 2016 fruit d'una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i el consorci que agrupa administracions locals catalanes Localret. L'objectiu del programa és impulsar el desenvolupament de les TIC per millorar l'acció dels governs en el context de la societat de la informació. El projecte promou la participació de la ciutadania en la presa de decisions que afecten les polítiques públiques, més enllà del vot. A més, facilita l'accés a la informació, l'anàlisi de dades i la deliberació de les propostes. Segons la Diputació, es tracta d'una bona mesura per afavorir la transparència i fomentar la confiança dels ciutadans amb l'administració.