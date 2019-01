Un de cada quatre treballadors del Trueta fuma

Una enquesta sobre el consum de tabac entre els treballadors de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta posa de manifest que un de cada quatre treballadors fuma i la meitat ho fan en horari laboral. El 65% dels fumadors ha intentat deixar de fumar.

L'enquesta constata que en els darrers vuit anys, des que va entrar en vigor la nova Llei antitabac, el nombre de fumadors no ha disminuït.

La xifra es manté sobre el 25 % de professionals; és a dir, un de cada quatre treballadors de l'Hospital fuma i entre aquests fumadors un 14 % consumeix més de 20 cigarretes per dia.

L'enquesta també revela que la meitat d'aquests professionals fumen en horari laboral i que, malgrat que està prohibit per llei, un 8 % ho fa dins el recinte hospitalari —especialment a l'espai exterior, considerat també un entorn sense fum.

Des de fa 15 anys, l'Hospital Trueta està adherit a la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i des d'aleshores ençà s'hi han potenciat les accions encaminades a reduir o eliminar el consum de tabac entre els professionals i també entre els usuaris. D'aquesta manera, des de l'any 2004 fins al 2010, es va aconseguir reduir la taxa de fumadors —que va passar del 29 % al 24,5 %, un índex que s'ha mantingut fins ara.

El 23% d'infermeria i el 20% de metges

Actualment, cal destacar que entre els col·lectius sanitaris que fumen diàriament hi ha el 23 % del personal d'infermeria i el 29 % del mèdic. Per sexes, consumeixen tabac de manera habitual el 34 % d'homes i el 23 % de dones. Asseguren que no han fumat mai el 43 % de treballadors i el 44 % de treballadores de l'Hospital.

L'enquesta, realitzada durant l'estiu passat, revela també que el 65 % dels fumadors ha intentat deixar de fumar, i que el 18 % està disposat a deslliurar-se d'aquest mal hàbit en els propers sis mesos.



Ajuda al tractament i informació a peu de carrer

A l'Hospital es duen a terme accions adreçades als professionals del centre per intentar incidir en aquest percentatge de fumadors i per conscienciar també els usuaris dels perjudicis del tabac, així com de les ajudes que els ofereix el sistema sanitari, a través dels centres d'atenció primària, per deixar de fumar.

També els professionals tenen al seu abast una consulta de deshabituació tabàquica —que s'adreça als professionals de l'Institut Català de la Salut, tant als d'atenció primària com als de l'Hospital— en la qual també s'ofereix el finançament parcial del tractament mèdic als treballadors que decideixin deixar de fumar.

D'altra banda, a més de potenciar la senyalització de l'Hospital com a entorn sense fum, des del mes d'octubre passat, i gràcies a un conveni amb el Departament de Justícia, al recinte del Trueta hi ha dues persones que realitzen treballs en benefici de la comunitat entre els quals hi ha les tasques informatives per vetllar pel compliment de la normativa de la prohibició de fumar dins el perímetre de l'edifici. Aquests agents cívics informen les persones que fumen de la infracció que estan cometent i dels perjudicis que els provoca l'hàbit tabàquic.