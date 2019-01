Els estudiants tancats a la Facultat d'Educació de la UdG aniran explicar la 'Caputxinada UdG' a la resta de campus

Uns 40 estudiants han passat la segona nit a la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG per donar suport a l'alumna que la policia espanyola pretén arrestar pel tall a les vies de l'AVE el passat 1 d'octubre. Està previst que al llarg del dia els concentrats passin pel campus centre i pel de Montilivi per explicar als estudiants d'aquestes facultats com van ser els arrestos dels seus companys. També es pretén denunciar que les detencions van ser "aleatòries" i sense ordre judicial. La portaveu de la 'Caputxinada UdG', Carla Costa, continua reivindicant les aules de la UdG com "un lloc segur" on la policia no entrarà si no té el permís del rector o bé una ordre judicial. "La idea és fer visible la protesta a altres campus i guanyar força", ha reblat Costa.

En aquest sentit, el màxim responsable de la UdG, Quim Salvi, va donar suport aquest dijous a la tancada dels estudiants i va reivindicar la universitat com un "refugi de les idees". Salvi ha tornat a recolzar els concentrats aquest divendres signant a favor de que Adif retiri la denúncia contra els encausats per tallar les vies de l'AVE l'1-O. Un suport que Costa ha agraït i que considera que fa evident que l'actuació policial "és denunciable".