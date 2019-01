L'hospital Trueta tanca la Marató de Donants amb 378 donacions de sang

L'hospital Josep Trueta de Girona ha tancat aquest divendres la sisena edició de la Marató de Donants de Sang amb 378 donacions. La xifra és inferior a les 449 de l'any passat, un descens atribuïble a la irrupció de l'epidèmia de la grip, que impedeix donar mentre s'està malalt i fins passats quinze dies després d'haver superat el virus.

A tot Catalunya, aquesta col·lecta de sang que se celebra cada gener simultàniament arreu del país per remuntar les reserves de sang després de Nadal, també s'ha vist afectada per la grip i s'han assolit les 9.156 donacions, per sota de les 10.000 que volia aconseguir el Banc de Sang i Teixits de Catalunya per normalitzar l'estoc.

Des del Banc recorden que, tot i el final de la campanya, cal seguir donant sang, perquè actualment només hi ha reserves per a quatre dies, quan el nivell òptim per cobrir les necessitats dels hospitals són deu. Del grup 0-, el dels donants universals, només hi ha unitats per a un dia.