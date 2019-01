El PP denuncia un descens del 30% d'inversió de l'Estat a les comarques de Girona

El Partit Popular va criticar ahir els pressupostos de l'Estat afirmant, en paraules de la seva candidata a Girona, Concepció Veray, que «esborren de cop de l'agenda de prioritats del Govern d'Espa-nya les comarques gironines». Veray va afegir que «després de 4 anys consecutius d'increment de la inversió a la província de Girona del Govern d'Espanya, amb Mariano Rajoy al capdavant, els primers pressupostos del PSOE inverteixen aquesta tendència i la rebaixen de manera substancial».

L'exdiputada del PP per Girona al Congrés dels diputats va xifrar en un 30% la baixada de la inversió, un fet que va qualificar com a «lamentable, incomprensible i inacceptable». «Són uns pressupostos ridículs i ofensius per als gironins i que posen de manifest la manca de credibilitat dels representants del Govern del PSOE a Girona», va reblar la dirigent popular, portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Girona.