Una segona moratòria anirà més enllà dels 500 metres de la Costa Brava

Urbanisme va aprovar ahir la moratòria que suspèn un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova a primera línia de la Costa Brava. La mesura, presa en una comissió territorial extraordinària, abasta 1.120 hectàrees i inclou vuit dels projectes denunciats per la plataforma SOS Costa Brava: la construcció de 33 xalets de luxe a Aigua Xelida a Palafrugell, un hotel a Begur i altres projectes a sa Guarda de Cadaqués, la cala Morisca de Tossa de Mar, el cap Ras de Llançà i l'entorn del Far de Sant Sebastià de Llafranc a Palafrugell.

El secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va afirmar que no es poden incloure els projectes que ja tenen la llicència municipal d'obres.

Aquesta és una primera moratòria que afecta 500 metres del litoral, però se n'impulsarà una segona el 13 de febrer, quan s'aprovi l'avançament del nou pla director, que implicarà tot el litoral. Aquest té 22 municipis.

La suspensió és tant per a la tramitació d'instruments de planejament i gestió com per a la concessió de les llicències, una competència municipal. Es tracta d'una mesura preventiva mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat treballa en el nou Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls sostenibles. Segons Serra, preveuen que el 13 de febrer s'aprovi l'avançament del pla i es doni llum verda a una segona moratòria més àmplia, que no estigui restringida a primera línia de mar.

Serra va afirmar que la moratòria no és una decisió de darrera hora ni han accelerat el PDU per la pressió de SOS Costa Brava. «Hi estem treballant des del 2015», va dir el secretari general. Tant aquesta primera moratòria, que es publica avui al DOGC, com la segona, són ampliables per a un any, mentre s'acaba la tramitació del PDU. Aquest pla analitzarà parcel·la per parcel·la amb l'objectiu de reduir la possibilitat de construcció a la Costa Brava. D'aquesta anàlisi, va dir, es poden adoptar tres decisions diferents, segons el cas: resoldre que no es pot aturar l'edificació, reordenar els sectors per disminuir-ne la construcció o desclassificar els sòls per impedir que s'hi pugui edificar. «De risc d'indemnització n'hi haurà», va apuntar Serra, perquè els propietaris poden acabar portant el PDU als tribunals.

SOS Costa Brava es va mostrar satisfeta amb l'aprovació de la moratòria, però va demanar al govern català que «desclassifiqui definitivament» els sòls urbanitzables afectats per la congelació en el nou Pla Director Urbanístic. Segons un dels portaveus de la plataforma, Eduard de Ribot, aquesta via és l'única per garantir que «es preserva el paisatge» de la Costa Brava. Alhora, el col·lectiu ecologista també està pendent de «com els ajuntaments traduiran la moratòria» en aquells projectes que ja tinguin una «llicència a mitges», va explicar Núria Vidal.

Denúncia per a Jardins Sa Riera

En paral·lel, De Ribot va anunciar que presentaran una «denúncia urbanística» a la nova urbanització dels Jardins Sa Riera Living, a Begur. En aquest cas, el projecte ja té la llicència d'obres i, per tant, queda exclòs de la moratòria. De tota manera, SOS Costa Brava va dir que «encara no s'ha edificat i som a temps d'evitar els 52 habitatges» previstos. Segons la plataforma, aquest és un dels projectes més importants que queda fora i «afecta la baixada i els accessos de la cala» i podria provocar un important impacte paisatgístic.

D'altra banda, la plataforma es mostra satisfeta que la zona de la Pedrera, al costat de sa Riera, es pot incloure en la prohibició de les obres. De Ribot va matisar que «l'obra ha començat amb moviments de terra i tala d'arbres», però encara no hi ha una llicència d'obres i per això es podrà evitar la construcció de nous habitatges.

Des de la plataforma de SOS Aiguafreda van alertar que seguiran vigilant el futur de les urbanitzacions de Montcal i Font de la Salut, a Begur.