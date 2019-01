Sis hospitals gironins rebran 174.300 euros de l'Oncotrail

La Fundació Oncolliga Girona destinarà 174.303 euros de la recaptació de la darrera cursa solidària Oncotrail a sis hospitals gironins. En total, en la cursa del 2018 es van aconseguir 288.472 euros gràcies a les donacions de 234 equips i, a banda dels fons que es destinaran a equipar els serveis d'Oncologia de diversos centres amb llits, mobiliari i aparells de diagnosi, també es reserva una partida de 38.000 euros per a recerca biomèdica i 76.000 a finançar les necessitats de l'entitat.

Del total de diners recaptats en la passada edició, el gruix anirà destinada a cobrir dels hospitals gironins a les quals l'administració no pot arribar. La inversió més important és la destinada a l'hospital de Santa Caterina de Salt, que rebrà 49.547 euros per adquirir vint llits; seguida dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (Ssibe) -l'empresa que més equips va aportar a la cursa, amb vuit, entre els treballadors dels CAPs de la comarca i de l'hospital de Palamós. L'entitat baix-empordanesa rebrà 48.944 euros, que li permetran adquirir colposcopis per a l'hospital i cinc ambulatoris.

Per la seva part, la cinquena i la vuitena planta de l'hospital Josep Trueta es beneficiarà de 41.817 euros, que es destinaran a l'adquisició de divuit butaques Decam.

Els hospitals de Campdevànol (4.460 euros) i Figueres (15.534 euros) també podran millorar els seus equipaments, mentre que l'hospital d'Olot rebrà 14.000 euros per a la contractació d'un psicòleg durant aproximadament un any.

Una altra partida destacada és la que es destina a la investigació sobre el càncer. De moment, s'han reservat 38.000 euros de l'edició 2018 que se sumaran a una altra partida provinent del 2019, per destinar-la a un projecte de recerca encara per determinar.

La resta es destinarà a finançar els serveis que la Fundació Oncolliga ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i a les seves famílies.

En total, des de la seva primera edició l'any 2013, l'Oncotrail ha recollit 912.373 euros. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per participar-hi, si bé molts els depassen amb escreix.



Les inscripcions s'obren dissabte

L'Oncotrail és una cursa solidària de 100 km per equips que té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars. L'itinerari és circular i transcorre per paratges de mar i muntanya del Baix Empordà, amb sortida i arribada a Palafrugell. Una altra de les característiques que fan d'aquesta prova un esdeveniment esportiu i solidari únic és que l'organització va íntegrament a càrrec de voluntaris, prop de 600 entre avituallaments i logística, fisioterapeutes, podòlegs, serveis sanitaris i forestals.

Les tres entitats organitzadores de la cita, l'Oncolliga, el Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell, ja preparen la pròxima edició, per a la que s'han marcat un límit màxim de 250 equips participants. Les inscripcions s'obren dissabte 19, però de moment, només als participants de l'any passat, i a partir de l'1 de març, a tothom.

La informació sobre el recorregut, que aquest any experimentarà alguns canvis, s'anirà actualitzat puntualment a la pàgina web de l'esdeveniment.