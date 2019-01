El virus de la grip ja és epidèmia

L'epidèmia de la grip ja ha irromput oficialment a Catalunya. Després que en les darreres setmanes el nombre de casos no hagi deixat d'augmentar, la malaltia ja ha entrat en fase epidèmica. Segons les dades del Departament de Salut, durant la setmana passada ha augmentat la taxa d'incidència de síndromes gripals registrada per la xarxa sentinella fins a situar-se ja als 119,59 casos per 100.000 habitants, per sobre del llindar epidèmic d'aquesta temporada, establert en 110,7 casos.

Segons les dades del programa Pidirac de Salut, durant la segona setmana de l'any la taxa d'incidència de síndrome gripal ha estat més alta en els menors de 5 anys, amb 367,65 casos per 100.000 habitants. La resta de grups d'edat també mostren un increment respecte de la setmana anterior, excepte en el grup de 5-14 anys que es manté estable. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 7 al 13 de gener s'han registrat 18 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, un total de 129. El 72,7% d'aquests casos no estaven vacunats.

Segons el model predictiu elaborat per Salut amb dades corresponents a la segona setmana d'aquest any, la grip es mantindrà en un nivell baix-moderat les setmanes tercera i quarta d'aquest mes i creixerà amb pics elevats en algunes regions de Lleida i Tarragona, però no a les comarques gironines.

Pel que fa a l'activitat als centres sanitaris, durant la setmana del 7 al 13 de gener, els hospitals han atès 69.651 urgències, un 1,20% menys que l'anterior. Del total de les urgències ateses als hospitals, el 80,84% són pacients adults (56.309), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (13.322).

Pel que fa als ambulatoris, s'han atès 873.215 visites, un 74,41% més que la setmana anterior, quan els centres estaven tancats per Cap d'Any.

Als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), com el Güell de Girona, han atès 22.142 visites, un 7,81% menys que la setmana anterior.

Per respondre a aquest increment d'activitat, tal com es va fer l'any passat, s'han posat en marxa 23 plans d'acció territorials -un dels quals a Girona- per ajustar l'atenció continuada i urgent a les necessitats de cada zona, tenint en compte els recursos disponibles.