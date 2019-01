Banyoles contracta 39 persones en programes de polítiques d'ocupació

L'Ajuntament de Banyoles contracta per aquest any 39 persones desocupades per l'execució de projectes en el marc de les polítiques actives d'ocupació emmarcades en 6 programes que ja s'han posat en marxa tant als barris com en els serveis municipals. Per a aquests plans, el consistori rebrà 712.289,07 euros, uns 50.000 euros més que l'any passat, procedents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Joana Vilà, va presentar ahir a l'Ajuntament de Banyoles els diferents programes d'ocupació destacant l'objectiu de millorar l'ocupabilitat d'aquells col·lectius més vulnerables i, en especial, els aturats de llarga durada com els majors de 45 anys i els joves.

Com a mostra d'alguns dels programes hi ha l'Ubicat, el primer programa subvencionat destinat a la inserció i suport per a la inclusió social en casos de precarietat laboral. Un altre dels programes és l'Enfeina't, que té l'objectiu de proporcionar experiència laboral. En el marc del programa Garantia Juvenil, s'han contractat 4 persones joves per fer estades de pràctiques. També hi ha el programa Treball i Formació de persones en situació d'atur o el programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).



Treball als barris

El darrer programa és Treball als barris, a partir del qual el consistori contractarà un total de 19 persones que treballaran tot l'any al barri de La Farga amb la voluntat d'estimular la generació d'ocupació i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori les condicions dels veïns del barri.