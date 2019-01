El Consell de Ministres fa un pas endavant cap a l´impuls de la mediació

El govern espanyol va aprovar la setmana passada l'avantprojecte de la Llei d'Impuls de la Mediació, una nova norma que vol implementar la mediació com a figura complementària de l'Administració de Justícia per la resolució extrajudicial de conflictes en l'àmbit civil i mercantil. Una forma més àgil i amb un menor cost econòmic que busca descongestionar la càrrega de treball dels jutjats, així com reduir els temps de resposta de la Justícia.

D'aquesta manera, la nova regulació superaria el model de mediació actualment vigent, basat en el seu caràcter exclusivament voluntari per la denominada «obligatorietat mitigada» que obliga els litigants a assistir a una sessió informativa en els sis mesos previs a la interposició de la demanda en un nombre taxat de matèries.

Aquesta sessió serà conduïda per un mediador i estarà dirigida a explorar tant l'assumpte objecte de controvèrsia com el posicionament inicial de les parts, que rebran informació clara i precisa del procediment, de la dinàmica de treball que se seguirà en cas que finalment s'acordi continuar la mediació i dels seus beneficis enfront de la via judicial pel que fa a estalvi de temps i costos.

En la mediació no es requereix advocat ni procurador i el cost econòmic s'estima molt inferior al que incorrerien les parts si optessin per la via judicial. La mediació extrajudicial es concep, per tant, com un tràmit necessari per accedir a la via judicial però no suposa una obligació de sotmetre a un procés complet o consensuar un acord que posi fi al litigi.



Dia Europeu de la Mediació

L'ús de la mediació en els conflictes empresarials i el paper de la Justícia restaurativa en el conflicte basc van centrar ahir la commemoració del Dia Europeu de la Medicació a la Cambra de Comerç de Girona. Durant el matí també es va fer pública la convocatòria d'un concurs obert a tota la ciutadania per escollir la imatge corporativa del grup de treball «Girona Mediació», un projecte promogut des de la Universitat de Girona, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya-Delegació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.

Durant la jornada es va posar en relleu la importància de la mediació com a alternativa als processos judicials, tot i que també es va recordar que en algunes ocasions els projectes queden aturats «per manca de pressupost». En aquest sentit van apuntar que caldria invertir més partides «en publicitat» i buscar una manera de promocionar aquesta via , que hauria de ser «ràpida i àgil».



202 mediacions a Girona

La meitat de les mediacions finalitzades l'any passat van acabar amb un acord satisfactori per a les dues parts. L'any 2018 van arribar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya un total de 3.677 sol·licituds. D'aquesta xifra, un 62% van arribar a iniciativa de les parts interessades, enfront del 38% que van ser derivades pel jutge –quan considera que el conflicte es pot resoldre amb mediació, i sempre que les parts ho vulguin (separacions, divorcis, guarda i custòdia, comunitat de propietaris, herències...). Dels expedients rebuts, prop de 2.800 van iniciar una mediació i se'n van finalitzar 787 (399 amb acord). Per demarcacions, Barcelona va rebre 2690 sol·licituds de mediació, Tarragona 420, Lleida 351, Girona 202 i les Terres de l'Ebre 14.