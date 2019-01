Dissabte negre a les carreteres gironines amb accidents mortals a Figueres i Tossa

Les carreteres gironines han viscut un dissabte dramàtic, amb dos morts i diversos ferits en accidents de trànsit.

El primer accident de la jornada ha estat a l'Alt Empordà. Una dona de 31 anys i veïna de Llançà ha mort a primera hora del matí en un xoc frontal entre dos vehicles a la N-260 a l'alçada de Figueres. El sinistre ha passat al quilòmetre 34,6 a quarts de set quan, per causes que s'estan investigant, el cotxe de la víctima ha topat amb un altre que circulava en sentit contrari. Com a conseqüència de la topada la dona i única ocupant del vehicle ha mort, mentre que les dues persones que circulaven en l'altre cotxe han quedat ferides menys greus, i se'ls ha traslladat a l'Hospital de Figueres perquè fossin ateses.

Poques hores després, s'ha hagut de lamentar una altra víctima, en aquest cas a la comarca de la Selva. Un motorista ha mort al migdia quan circulava per la GI-682 a Tossa de Mar i ha estat atropellat per una altra motocicleta quan ha caigut de la seva moto. Un dels dos ocupants de la qual ha quedat ferit lleu i ha estat traslladat fins a l'Hospital de Blanes. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d'una ambulància i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta nova víctima, ja són set les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2019, les dues últimes a la província de Girona.

Durant el 2018, un total de 35 persones van perdre la vida en 30 accidents de trànsit a les comarques gironines. Així ho mostren les xifres del darrer balanç proporcionat pel Servei Català de Trànsit (SCT), en què es pot veure que els números d'enguany suposen un increment respecte l'anterior, tant pel que fa al nombre d'accidents mortals, un 11% més, passant de 27 a 30; com per la quantitat de víctimes mortals (un 6% més) passant de 33 a 35. Tot i això, aquests valors continuen encara força lluny als registrats fa nou anys -al 2010- quan pràcticament duplicaven els actuals.