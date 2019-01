Els estudiants opten per mantenir la tancada fins dilluns vinent

Uns 40 estudiants van passar la segona nit a la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG per donar suport a l'alumna que la policia espanyola pretén arrestar pel tall a les vies de l'AVE el passat 1 d'octubre. Al llarg del dia els concentrats van anar passant per la resta de facultats per explicar a la resta d'estudiants com van ser els arrestos dels seus companys. També es pretén denunciar que les detencions van ser «aleatòries» i sense ordre judicial. La portaveu de la «Caputxinada UdG», Carla Costa, continua reivindicant les aules de la UdG com «un lloc segur» on la policia no entrarà si no té el permís del rector o bé una ordre judicial. «La idea és fer visible la protesta a altres campus i guanyar força», va reblar Costa. Els estudiants han optat per mantenir la protesta fins dilluns.



«No va ser desproporcionat»

Paral·lelament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va tornar a defensar una vegada més l'operació policial que va acabar amb 16 detinguts a Girona i va negar que sigui «ni desproporcionada ni inacceptable». Marlaska va remarcar que l'operació va estar «supervisada en tot moment» tant pel jutge com el fiscal, que la policia actuava com a «policia judicial».

Una opinió ben diferent a la de l'advocada dels detinguts, Montserrat Vinyets, que va apuntar que la policia està fent un «ús extensiu de les prerrogatives de forma preocupant i autoritària». De fet, va avançar que «el jutge no té l'atestat, ni un avanç d'atestat», tal com es fa en alguns casos. Per això, fins que la policia no tanqui les investigacions «el jutge no es pot avançar». «L'operació ha estat orquestrada per la policia espanyola» va assegurar.