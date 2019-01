Justícia accepta estudiar la reclamació pels danys del pavelló de Sant Julià l´1-O

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha hagut de pagar més de 10.000 euros per cobrir els danys materials que va patir el pavelló municipal per les càrregues policials per part de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre (1-O) de fa dos anys. El consistori ha rebut una carta procedent del Ministeri de Justícia, amb data de sortida el passat divendres 11 de gener, que indicava que el dia 9 s'iniciava «la tramitació de l'expedient administratiu, de conformitat amb l'article 21.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre». El mateix document constata que «segons l'article 91.3, la duració màxima del procediment serà de sis mesos comptats des de la data d'entrada de la reclamació en aquest Ministeri».

El batlle de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, afirma que des del consistori s'han iniciat dues demandes. Per una banda, els ajuntaments de Sant Julià de Ramis, Girona i Vilobí d'Onyar han impulsat una petició conjunta per reclamar les compensacions pels danys que van rebre els veïns dels tres municipis per l'1-O. Es tracta d'una causa conjunta que duen a terme un grup d'advocats voluntaris. Per altra banda, l'Ajuntament de Sant Julià de forma individual ha interposat una demanda perquè se li recompensin els més de 10.000 euros que va haver d'invertir en reparar els danys materials que va patir el pavelló del municipi que es va convertir en la seu electoral el dia del referèndum sobiranista. Puigtió subratlla que «hem fet aquesta demanda perquè quan la Guàrdia Civil va entrar al pavelló per endur-se les urnes, ens van trencar les portes d'accés i algunes de les portes de fusta de les diferents sales interiors que té l'equipament».

Tramitació en procés

Segons la carta enviada per part del Ministeri de Justícia a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, «complert el citat termini sense haver estat notificada la resolució expressa, podrà entendre's denegada la reclamació a l'efecte d'interposar per silenci administratiu el recurs procedent contra la denegació. No obstant això, aquest Ministeri resoldrà expressament la reclamació encara que s'hagi sobrepassat dit termini, s'hagi interposat o no el recurs». Fonts municipals adverteixen que, si en els sis mesos de marge la resposta és que la reclamació ha de ser proporcional, s'optarà per recórrer a la via judicial, i si durant aquest període no es rep cap resposta, també s'optarà per aquesta via.