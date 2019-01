Una plaga que ha vingut per quedar-se

eruga asiàtica, també coneguda com a eruga del boix pel mal que fa a aquesta planta, ha arribat per quedar-se. Així ho admet el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una resposta parlamentària al PSC, en què deixa clar que «eliminar aquesta plaga és impossible», i que per tant les accions que es plantegen no poden anar dirigides a eliminar ni erradicar la plaga, sinó a «intentar conservar determinades boixedes singulars o bé boixos ornamentals i d'un cert interès presents en espais verds públics, de jardins urbans o particulars». Calvet adverteix, però, que aquesta acció requerirà «un esforç considerable mantingut al llarg del temps». De moment, dues comarques més, l'Alt i el Baix Empordà, s'han afegit a la llista de comarques gironines afectades per aquesta plaga, sumant-se així a la Garrotxa, on hi ha el principal focus, la Selva (especialment el Collsacabra i les Guilleries, fins al massís del Montseny), el Pla de l'Estany, el Ripollès i el Gironès. A més, l'eruga es va expandint també arreu de Catalunya i ha arribat també a comarques com el Vallès Oriental, el Barcelonès, el massís dels Ports, el Berguerdà i la Vall d'Aran.

La Generalitat recorda que, de forma general, les espècies exòtiques invasores, quan arriben a nous territoris on troben els factors biològics i els requeriments ambientals que permeten la seva expansió, «avancen en taca d'oli i amb una alta velocitat de dispersió». L'eruga del boix, adverteix el conseller, segueix aquest model, i després d'haver observat el que ha succeït en altres països d'Europa, on fa més temps que pateixen aquesta invasió, «el més probable és que aquesta eruga acabi solapant la seva presència amb l'àrea de distribució natural del boix a Catalunya».

Però que el govern català vegi pràcticament impossible acabar amb aquesta plaga no vol dir que no faci res per combatre-la. Al contrari. Segons explica el departament de Territori en la mateixa resposta escrita, d'ençà que es va constatar l'abast d'aquesta plaga es va crear una comissió de la qual formen part tècnics dels departaments de la Generalitat amb competència en la matèria, entomòlegs experts i tècnics de l'administració local -per exemple, de l'Ajuntament d'Olot- per redactar un pla d'actuacions per fer front a aquesta plaga.

En la mateixa línia, també es va formar un grup de treball del qual formen part responsables i tècnics del departament d'Agricultura, l'Ajuntament d'Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la Diputació de Barcelona. A més, per tal d'ampliar i consolidar aquesta estratègia de lluita conjunta, el 28 de novembre es va constituir el Grup de Treball de l'Eruga del boix amb representants del Servei de Sanitat Vegetal, la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Girona, el Servei de Gestió Forestal i membres del departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest grup ha començat a treballar en un pla d'acció amb propostes per desenvolupar a curt i llarg termini.

Pel que fa a la coordinació de les diferents administracions implicades, indiquen que s'està treballant en aquesta direcció i que s'estan dedicant esforços a transferir els coneixements adquirits en els últims anys a totes les persones, entitats o organismes que puguin estar implicades en el control de l'eruga del boix, així com a la ciutadania en general.



Accions dutes a terme

Fins ara, a més, s'han dut a terme diverses accions: la redacció d'un article científic informant de la seva arribada, contactes amb especialistes, un buidatge bibliogràfic de tots els estudis i treballs elaborats en relació amb la papallona del boix, s'han dissenyat i executat assajos de camp per determinar la biologia de l'espècie a Catalunya per conèixer quines són les possibilitats de tractament i s'han dissenyat i executat proves per provar diferents tipus de tractaments per veure quin és el més eficient.

Entre altres, la Generalitat està en contacte amb especialistes en feromones de la Universitat de Lleida i la Universitat de Vic per tal de determinar la possible eficàcia de la confusió sexual com a mètode de control de l'espècie. A més, el passat 29 de novembre es va celebrar una jornada a Olot per donar a conèixer els resultats obtinguts fins al moment de la lluita contra aquesta plaga, a banda de col·laborar amb diferents iniciatives per tal de fer-li front.

Finalment, també s'ha informat la ciutadania a través dels mitjans de comunicació, per tal de donar a conèixer les característiques del que defineixen com a «invasió biològica».