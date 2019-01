La pluja redueix en un 17,8% el nombre de visitants a Sant Aniol d'Aguja

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha fet públic que han comptabilitzat que unes 28.500 persones van entrar per Sadernes en direcció a Sant Aniol d'Aguja. El Consorci té un comptador instal·lat en un indret del sender de Sant Aniol. Han exposat que per primera vegada en 6 anys hi ha hagut menys visites que l'anualitat anterior i ho han atribuït a la pluja.

En el 2018 van enregistrar 5.000 persones menys que el 2017 quan van entrar 33.500 persones, un 17,8% menys. El nombre de visitants seguia una línia ascendent des del 2011, quan van comptar 24.500 visitants.

El Consorci ha valorat la pluja com l'element que pot haver motivat la reducció. En tot el 2018 van caure 1.300 litres per metre quadrat en el conjunt de la Garrotxa, mentre que el 2017 en van caure 600 i el 2016 en van caure 800. És a dir, el 2018 va ser el doble de plujós que el 2017. A més, va ploure molt en els mesos d'estiu.

El 71% de les visites es van produir entre els mesos de juny i setembre en coincidència amb el període estival. D'altra banda, durant els mesos que va durar la regulació de l'accés motoritzat a la zona de Sadernes, del 16 de març fins al 31 d'octubre, van comptabilitzar 25.680 persones, la major part de les visites.

A banda de a les pluges, el Consorci apunta que una major distribució dels visitants per l'Alta Garrotxa també pot haver reduït el nombre de caminants que van fer servir el sender de Sant Aniol.

El Consorci ha recordat que existeixen 6 itineraris senyalitzats, així com una àmplia xarxa de senders d'Itinerànnia. Oix i Beget segueixen sent també dos pobles de gran atractiu que acullen visitants.

Segons les dades obtingudes a través del servei d'informació, que ha patrullat de forma aleatòria aquest sector durant els mesos de més afluència, una quarta part dels visitants són de la província de Girona, la meitat provenen de la resta de Catalunya, i una altra quarta part són turistes estrangers o de la resta de l'estat espanyol.

Pel que fa a les incidències, destaquen una reducció important de la presència de gossos deslligats en relació amb l'any anterior arran d'una millor senyalització i sobretot per la tasca dels serveis d'informació i de vigilància.