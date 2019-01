Sabotegen els ascensors que uneixen dues zones de Ripoll

Uns desconeguts van posar goma instantània i van trencar el vidre del quadre de comandaments dels dos ascensors públics que uneixen el Nucli Antic amb el barri de Sant Pere de Ripoll.

Es tracta d'uns ascensors fets per la necessitat de trobar un sistema per salvar les dificultats que provoca el desnivell que hi ha entre el centre de la vila i el barri de Sant Pere a les persones grans .

El barri ubica serveis per a les persones d'edat i també centres escolars. Els ascensors van ser una de les obres més reconegudes dels mandats de l'alcaldessa Teresa Jordà. Van ser posats en servei fa una dotzena d'anys.

Enguany, l'Ajuntament hi va fer una reforma que va durar uns 6 mesos. Van repartir la millora en dues fases. En la primera fase van fer el tram que connecta el raval de Sant Pere amb el barri de Sant Pere i, en la segona, el tram que uneix el carrer Pirineu amb el Raval de Sant Pere. La millora va costar uns 82.300 euros. Llavors, l'Ajuntament va fer una crida perquè hi hagués respecte pels ascensors. Va avisar que les actituds incíviques d'uns pocs repercuteixen en la majoria.

Per això, quan el dijous, dia 17 de gener, va transcendir que els ascensors estaven avariats i que els tècnics de l'Ajuntament havien comprovat que era per causes intencionades, les reaccions a les xarxes socials van ser immediates. Un veí va alertar que «una vegada més els dos ascensors del barri de Sant Pere estan avariats. Pensem solucionar-ho d'alguna manera?». L'alcalde, Jordi Munell, li va respondre que es tractava d'un cas de sabotatge. Va recordar que la bretolada perjudica els veïns i els usuaris de les escoles, la residència i el casal d'avis.

La reparació d'un dels ascensors ja està feta però un altre continua avariat perquè esperen l'arribada d'una peça. Ara, l'Ajuntament es planteja posar càmeres a l'ascensor com si es tractés d'un caixer automàtic.