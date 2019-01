La foto que ha encès l'esquerra independentista més radical

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest matí els estudiants tancats des de la nit del dimecres en la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG) després de les detencions per presumptes desordres en l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'1 d'octubre. Alguns d'ells s'han fotografiat amb el president i han compartit la imatge a través del compte de Twitter de La Forja Gironès.





?Aquest matí hem rebut la visita del President @QuimTorraiPla. Ens ha traslladat el seu suport contra la repressió del règim del 78. ?? pic.twitter.com/EYz7vgLXT9 — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 20 de enero de 2019

La fotografia ha encès els ànims de molts dels activistes de la pròpia Forja i de militants de les organitzacions de l'esquerra indepedentista més radical, que consideren Torra com un representant de la "dreta" que no compleix amb el "mandat popular" de l'1-O, i que és el màxim responsable polític d'un cos policial (els Mossos) que han protagonitzat carregues i detencions contra joves independentistes.El tuit ha rebut desenes de respostes, la majoria molt crítiques amb els joves que s'han fotografiat amb el president català."I us poseu contents perquè un botifler us ha visitat? Mare meva... Així ens va""Repressió que en gran part executen els mossos dirigits pel seu govern. Potser que hi penseu una mica abans de fer tuits...""Un moment... Torra es de dretes, nacionaliste, catòlic, està a favor dels coleges que segreguen per sexe, és fan dels Germans Badia, xenófob i el seu partit te al poble catalá a la coa en sanitat i educació. Chicons, sou gilipolles""Ara només us cal esperar la visita d'en @MiquelBuch i els seus Mossos, que no trigarà gaire en arribar"