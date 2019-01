Iceta insinua que els Mossos es van negar a identificar els alcaldes detinguts dimecres

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va insinuar ahir en declaracions al programa Via Lliure de RAC1, que el jutge hauria demanat als Mossos d'Esquadra identificar les 16 persones que la Policia Nacional va detenir dimecres per l'ocupacio del TAV a Girona, l'aniversari de l'1 d'octubre.

«Em sembla que la Policia Nacional no va ser la primera opció del jutge», va dir, i preguntat per quina havia estat, va afegir: « Jo crec que el jutge, en primera instància, es va adreçar als Mossos, però els Mossos van dir que no estaven en condicions d'identificar». Entre els detinguts que van ser posats en llibertat el mateix dia hi havia els alcaldes de Verges i de Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, respectivament, així com el fotoperiodista Carles Palacio, el nebot del president Quim Torra i militants de l'esquerra independentista de les comarques gironines. A l'entrevista, Iceta apuntava que per a ell les explicacions que va fer el ministre Grande Marlaska l'endemà de les detencions eren «suficents», i que si algú considerava que els seus drets havien estat vulnerats havia «de reclamar» per la via judicial.

Polèmica per les detecions

L'actuació policial de dimecres va causar reaccions diferents entre el Govern central i la Generalitat. Per una banda, l'endemà, el govern català va anunciar que presentarà una denúncia contra l'actuació de la Policia Nacional sense mandat judicial. Per altra banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va remarcar que les detencions per les mobilitzacions al TAV de Girona s'emmarquen en una «actuació judicial» oberta per un jutjat de Girona sobre l'1 d'octubre de 2018, que busca «posar unes cares, un nom i un cognom».