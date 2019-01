L'expresident del Consell Comarcal del Ripollès tanca la seva trajectòria política

L'expresident del Consell Comarcal Miquel Rovira no encapçalarà cap llista de cara a les municipals del pròxim mes de maig, i es retirarà de la vida política després de setze anys. L'encara regidor de l'Ajuntament de Ripoll és militant de Demòcrates de Catalunya, partit que no es presentarà a les municipals segons ha confirmat a Diari de Girona. Fins fa poc hi havia encara l'opció que el seu nom seguís vinculat a la llista de Junts per Catalunya amb els actuals companys d'equip de govern, tot i que també ha sonat en relació a ERC després de l'empatia entre aquest partit i Demòcrates, però Rovira explica que no ha tingut converses per formar part de cap candidatura.

La intenció de Rovira és dedicar-se a la vida familiar i laboral. Treballa com a Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic a l'Hospital Comarcal de Campdevànol, on ja es va reincorporar fa tres anys i mig després de la seva presidència al Consell Comarcal des de 2011 fins a 2015. En aquell moment acabava de ser apartat del càrrec de president per Joan Manso, aprofitant la crisi entre Unió Democràtica, de la qual n'havia estat militant fins aleshores, i Convergència.

El darrer mandat a l'ens comarcal l'ha passat com a conseller de l'oposició. El suport que els convergents han rebut del grup socialista de MES els ha garantit mantenir la majoria tant en l'etapa Manso com en la recentment estrenada per Eudald Picas.

Aquest episodi ha marcat la visió que actualment té Rovira de la política. Afirma que ha estat «una experiència brutal» on ha conegut a un bon nombre de gent, entre els quals «molt bones persones però també alguns que no en són gens». En aquest sentit explica que li sap molt greu la degradació que ha patit el Consell Comarcal del Ripollès «en l'àmbit institucional».

La seva trajectòria política va començar a Unió el 2001 i dos anys més tard ja era regidor de l'oposició per CiU en l'equip d'Eudald Casadesús. Després de tornar a perdre l'alcaldia el 2007 amb Jordi Munell com a candidat, el nom de Miquel Rovira va plantejar-se per liderar el projecte de la coalició el 2011. Finalment va ser novament Munell qui va anar-hi al capdavant, aconseguint la majoria absoluta. Miquel Rovira va ser compensat aleshores amb la presidència del Consell Comarcal també en mans de CiU. Rovira, que va néixer a Vic el 1960, indica que molts ripollesos «m'han demanat que encapçali una llista» però que tot i tenir encara el cuc «no vaig entrar en política per perpetuar-m'hi».