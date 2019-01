'Marxa Groga' a Girona en suport als detinguts el 16-D i als presos

Centenars de persones han participat aquest diumenge en una marxa que sortia des de cinc punts diferents de les comarques gironines i acabava a la Plaça U d'Octubre de 2017 a Girona. Malgrat la pluja, al migdia han començat a arribar els manifestants en diferents columnes. Just després s'han fet discursos en suport als "presos polítics" i als detinguts del passat dimecres per la Policia Nacional, en relació al tall de les vies de l'AVE del 2017. Abans d'aquest acte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut acostar-se fins a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG) per mostrar la seva "solidaritat" amb els estudiants que estan tancats al centre, per tal d'evitar que la policia detingui una de les joves que hi ha a dins.