Signen un conveni per millorar la gestió i l'estat de l'aqüífer del Baix Ter

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí, i el president de la Junta Central d'Usuaris del Baix Ter, Josep Maria Rufí, van signar, divendres passat, un conveni destinat a millorar la gestió i l'estat de l'aqüífer del Baix Ter mitjançant la millora del coneixement. Entre altres objectius, aquest conveni permetrà: analitzar les demandes que depenen de l'aqüífer per definir les necessitats globals i temporals; estudiar les solucions més adients per afavorir la recàrrega natural i artificial de l'aqüífer; i fer una cartografia per a la regulació de les activitats extractives en els espais de recàrrega. A més, en aquest periode també està previst millorar el control qualitatiu i quantitatiu dels aqüífers del Baix Ter, amb l'ampliació de la xarxa de control piezomètrica.

L'acord preveu que, durant els tres anys de vigència del conveni, es destinin 408.000 euros per a dur a terme les actuacions previstes. D'aquests, 250.000 euros seran aportats per l'ACA i 158.000 euros per la Junta Central d'Usuaris del Baix Ter.

Aquest Junta és una entitat de dret públic creada l'any 2015 i formada per tots els usuaris d'aigua, tan superficial com subterrània, del Baix Ter a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.