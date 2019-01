La tancada a la UdG recull 600 adhesions

Els diputats al Congrés per Esquerra Republicana, Joan Tardà i Gabriel Rufián, o el portaveu nacional de la CUP, Lluc Salellas, són tres dels prop de 600 signants que a favor de la campanya dels estudiants de la Universitat de Girona que ahir seguien tancats a la Facultat de Lletres.

La recollida de signatures té com a objectiu «exigir» la retirada de la denúncia per part d'Adif del tall de les vies del TAV el passat 1 d'octubre, per recordar els fets del dia del referèndum, després de la polèmica per les detencions de la Policia Nacional de 16 persones, entre elles els alcades de Verges i Celrà. A més de les firmes dels líders independentistes, el col·lectiu també compta amb el suport del rector de la UdG, Quim Salvi, que els ha cedit l'espai i ha signat a favor de la reivindicació.

La portaveu de l'acció que s'ha anomenat «Caputxinada UdG», Carla Costa, va reconèixer que els satisfà «la bona resposta» de la gent i que esperen recollir més adhesions.