Tornen les cigonyes a l'Estany de Banyoles

i es passeja de bon matí per l'Estany de Banyoles arribant a la finca de Casa Nostra que es troba a la llacuna de les Cigonyes, es podran detectar diversos exemplars de cigonyes blanques que han decidit venir a passar l'hivern a Banyoles. Entre els mesos d'octubre a febrer del 2017-2018, es va poder detectar la presència d'una població de cigonyes blanques a Banyoles, un objectiu de gran transcendència després de protagonitzar durant anys anteriors diverses iniciatives per poder tornar a tenir aquesta espècie d'aus a la vora de l'Estany de Banyoles. Segons el biòleg i tècnic coordinador del Consorci de l'Estany, Miquel Campos, «el passat mes de desembre vam tornar a detectar un petit grup de cigonyes blanques. Fins a la setmana passada es van poder comptabilitzar fins a 40 individus». Campos subratlla que és important que la gent que passegi pels voltants de l'Estany sigui responsable amb el medi, respectant el silenci i portant els gossos lligats, entre altres actuacions. També emfatitza que «si volem que aquests animals ens visitin, hem de ser responsables i no espantar-los».

El tècnic del Consorci de l'Estany subratlla que «la cigonya blanca és una espècie protegida, de manera que les administracions que es dediquen a la gestió ambiental haurien de vetllar per afavorir el benestar i la permanència de les seves poblacions». Campos explica que a Catalunya es troben poblacions estables de cigonya blanca a zones de Lleida, de les Terres de l'Ebre i als Aiguamolls de l'Empordà, mentre que hi ha altres punts que constitueixen verdaders llocs de pas per a aquestes aus que, en arribar el fred al centre d'Europa, es desplacen cap a zones més càlides com ara la península Ibèrica o fins i tot el continent africà. En aquest sentit, «Banyoles és una zona de pas de cigonyes que van cap a l'Àfrica a finals d'estiu, però també esdevé una zona de pas entre les poblacions de cigonyes de les terres de Lleida i les de l'Alt Empordà», apunta el biòleg. Aquesta convergència de procedències es pot observar a partir de les anelles que tenen les aus a les potes, ja que per exemple, Campos recorda algunes anelles que indiquen que l'animal prové de Lleida, mentre que també s'han trobat cigonyes «que són nostres i provenen del projecte de reintroducció que el Consorci de l'Estany va realitzar conjuntament amb la Fundació La Pedrera els anys 2007 i 2009». El tècnic del Consorci subratlla que «a Banyoles s'han arribat a comptabilitzar unes 400 cigonyes en moments extraordinaris entre finals d'agost i setembre».



Condicions de benvinguda

Miquel Campos destaca que l'èxit de la tornada de cigonyes blanques a Banyoles es deu a una suma de factors: els programes de reintroducció de l'espècie dels anys 2007 i 2009, la creació de la llacuna de les Cigonyes l'any 2016 com a «projecte de restauració per dotar l'espai de més presència d'ambients humits i recrear petites llacunes entorn de l'Estany», i totes les actuacions de millora ambiental al voltant del niu que a l'hivern 2017-2018 es va crear a la finca Casa Nostra. El tècnic del Consorci explica que «les cigonyes havien desaparegut d'aquests territoris perquè fa molts anys les caçaven. Com que la població era molt petita, arreu de Catalunya es van impulsar projectes de reintroducció que requerien provocar la pèrdua de la capacitat migratòria de les aus. Aquesta mena de projectes es van realitzar a diversos municipis com ara Salt, Banyoles o Flix». El que es va fer és agafar els polls de cigonya que van caure dels nius i portar-los a centres de recuperació de fauna per fer-los créixer. En tenir una mida justa, els experts van procedir en col·locar els ocells en unes gàbies molt grans durant un any per provocar la pèrdua de la seva capacitat migratòria, ja que «per repoblar l'espècie al territori, has de trencar l'instint que tenen els ocells de tornar a casa i fer-los entendre que la seva casa és aquí». Segons Campos, s'han aconseguit els objectius previstos: «Tenim un niu estable de cigonyes a la finca Casa Nostra, l'any passat es va detectar un segon niu a la ciutat però no va prosperar, i per segon any consecutiu tenim un petit nucli de cigonyes que venen a hivernar».