Uns 12.000 pacients catalans van rebre teixits provinents d'una donació

Uns 12.000 catalans s'han beneficiat dels teixits distribuïts pel Banc de Sang i Teixits i obtinguts gràcies a la donació. El Banc va gestionar l'any passat 1.501 donants, un 3,6% menys que el 2017, dels quals es van obtenir 2.305 teixits, un 5,2% menys. Es van donar 1.483 còrnies, 184 vàlvules cardíaques, 118 vasos sanguinis, i hi van haver 368 donants de teixit múscul-esquelètic i 152 de pell. Segons l'Organització Catalana de Trasplantaments, el Trueta va ser un dels centres catalans amb més activitat d'obtenció de teixit múscul-esquelètic, amb nou donants.

S'estima que un donant ideal d'òrgans pot ajudar a salvar fins a vuit vides, mentre que un de teixits beneficia més de cent persones.

L'any 2017 es van posar en pràctica els trasplantaments de cartílag fresc, que han ajudat 16 pacients d'entre 19 i 43 anys el 2018. Aquest any s'han testat altres teràpies, com el trasplantament de vàlvules cardíaques descel·lularitzades per tractar cardiopaties, o la pell descel·lularitzada per les reconstruccions mamàries o del sòl pelvià.